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Церковне свято 6 листопада: яка тварина приносить успіх цього дня

Середа 06 листопада 2024 06:00
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Церковне свято 6 листопада: яка тварина приносить успіх цього дня 6 листопада вшановують святителя Павла (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

6 листопада православна церква вшановує святителя Павла, сповідника, патріарха Константинопольського. Крім цього, з шаною згадують преподобного Луку Києво-Печерського.

Про те, яке свято 6 листопада, а також про важливі заборони та історію цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Сповідник Павло в першій половині IV століття. Він був відомий своєю вірою в Бога, яку він поширював як архієпископ Царгородський.

Але, через те що Павло відмовився вклонятися язичницьким ідолам, імператор Констанцій II сприйняв це як зраду. Павло відправився у вигнання до 341 року - тоді новий імператор скликав Синод з виправданням єпископа.

Попри те, що Павло повернувся на колишній престол, декілька разів патріарха проганяли, а під час останнього вигнання - заморили єпископа голодом.

Віра Павла не похитнулася навіть під час мук, тож архієпископа занесли до лику святих.

Преподобний Лука був економом в Києво-Печерському монастирі. Він сумлінно виконував свою роботу, дотримуючись Божих настанов. Його мощі розташовані в Ближніх печерах.

Важливі заборони 6 листопада

Предки вірили, що сьогодні категорично не можна:

  • віддавати будь-які речі з власної оселі
  • говорити погано про інших людей
  • займатися важкою працею
  • плавати у човнах або спускатися на воду.
  • зловживати алкоголем

Інакше можна було легко втратити своє щастя.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо собака білого кольору проводжає людину - протягом наступного року життя буде щасливим та безтурботним
  • Якщо сьогодні сниться кошмар - хтось з друзів може заздрити
  • 6 листопада випав перший сніг - зима буде зі снігами
  • Якщо сьогодні на річках не з'явилася крига - зима прийде пізніше

Пращури вважали, що 6 листопада всі магічні ритуали вдвічі сильніше, ніж в звичайний день. Тому цього дня дівчата могли гадати на наречених.
Крім цього, вірили, що, якщо тарганів сьогодні винести дому, то вони залишать господарів в спокої надовго

У кого іменини 6 листопада

За новим стилем, 6 листопада іменини у людей з такими іменами: Микита, Анатолій, Віктор, Арсен, Василь, Костянтин, Олександра, Микола, Павло, Ніна.

Крім цього, за старим стилем сьогодні святкують день ангела: Олексій, Петро, Іван, Опанас, Микола.

Яке свято у світі

6 листопада відзначають такі свята:

  • Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів
  • День визволення Києва від фашистських загарбників
  • Всесвітній день без паперу
  • День поінформованості про стрес

Нещодавно ми писали про те, коли буде Собор архистратига Михаїла.

Також читайте, коли батьківські суботи в 2025 році.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.

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