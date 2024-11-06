Церковный праздник 6 ноября: какое животное приносит успех в этот день
6 ноября православная церковь почитает святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. Кроме этого, с уважением вспоминают преподобного Луку Киево-Печерского.
О том, какой праздник 6 ноября, а также о важных запретах и истории этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Исповедник Павел в первой половине IV века. Он был известен своей верой в Бога, которую он распространял как архиепископ Царьградский.
Но, поскольку Павел отказался поклоняться языческим идолам, император Констанций II воспринял это как измену. Павел отправился в изгнание до 341 года - тогда новый император созвал Синод с оправданием епископа.
Несмотря на то, что Павел вернулся на прежний престол, несколько раз патриарха прогоняли, а во время последнего изгнания уморили епископа голодом.
Вера Павла не пошатнулась даже во время мучений, поэтому архиепископа занесли в лик святых.
Преподобный Лука был экономом в Киево-Печерском монастыре. Он добросовестно выполнял свою работу, следуя Божьим наставлениям. Его мощи расположены в Ближних пещерах.
Важные запреты 6 ноября
Предки верили, что сегодня категорически нельзя:
- отдавать любые вещи из собственного дома
- говорить плохо о других людях
- заниматься тяжелым трудом
- плавать в лодках или спускаться на воду.
- злоупотреблять алкоголем
Иначе можно легко потерять свое счастье.
Главные приметы этого дня
- Если собака белого цвета провожает человека - в течение следующего года жизнь будет счастливой и беззаботной
- Если сегодня снится кошмар - кто-то из друзей может завидовать
- 6 ноября выпал первый снег - зима будет со снегами
- Если сегодня на реках не появился лед - зима придет позже
Предки полагали, что 6 ноября все магические ритуалы вдвое сильнее, чем в обычный день. Поэтому в этот день девушки могли гадать на жениха.
Кроме этого, верили, что если тараканов сегодня вынести дома, то они оставят хозяев в покое надолго.
У кого именины 6 ноября
По новому стилю, 6 ноября именины у людей со следующими именами: Никита, Анатолий, Виктор, Арсен, Василий, Константин, Александра, Николай, Павел, Нина.
Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Алексей, Петр, Иоанн, Афанасий, Николай.
Какой праздник в мире
6 ноября отмечают следующие праздники:
- Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
- День освобождения Киева от фашистских захватчиков
- Всемирный день без бумаги
- День осведомленности о стрессе
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.