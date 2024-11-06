Церковный праздник 6 ноября: какое животное приносит успех в этот день

6 ноября православная церковь почитает святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского. Кроме этого, с уважением вспоминают преподобного Луку Киево-Печерского.

О том, какой праздник 6 ноября, а также о важных запретах и истории этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Исповедник Павел в первой половине IV века. Он был известен своей верой в Бога, которую он распространял как архиепископ Царьградский.

Но, поскольку Павел отказался поклоняться языческим идолам, император Констанций II воспринял это как измену. Павел отправился в изгнание до 341 года - тогда новый император созвал Синод с оправданием епископа.

Несмотря на то, что Павел вернулся на прежний престол, несколько раз патриарха прогоняли, а во время последнего изгнания уморили епископа голодом.

Вера Павла не пошатнулась даже во время мучений, поэтому архиепископа занесли в лик святых.

Преподобный Лука был экономом в Киево-Печерском монастыре. Он добросовестно выполнял свою работу, следуя Божьим наставлениям. Его мощи расположены в Ближних пещерах.

Важные запреты 6 ноября

Предки верили, что сегодня категорически нельзя:

отдавать любые вещи из собственного дома

говорить плохо о других людях

заниматься тяжелым трудом

плавать в лодках или спускаться на воду.

злоупотреблять алкоголем

Иначе можно легко потерять свое счастье.

Главные приметы этого дня

Если собака белого цвета провожает человека - в течение следующего года жизнь будет счастливой и беззаботной

Если сегодня снится кошмар - кто-то из друзей может завидовать

6 ноября выпал первый снег - зима будет со снегами

Если сегодня на реках не появился лед - зима придет позже

Предки полагали, что 6 ноября все магические ритуалы вдвое сильнее, чем в обычный день. Поэтому в этот день девушки могли гадать на жениха.

Кроме этого, верили, что если тараканов сегодня вынести дома, то они оставят хозяев в покое надолго.

У кого именины 6 ноября

По новому стилю, 6 ноября именины у людей со следующими именами: Никита, Анатолий, Виктор, Арсен, Василий, Константин, Александра, Николай, Павел, Нина.

Кроме этого, по старому стилю сегодня празднуют день ангела: Алексей, Петр, Иоанн, Афанасий, Николай.

Какой праздник в мире

6 ноября отмечают следующие праздники: