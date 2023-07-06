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Церковне свято 6 липня: що не можна робити і головна молитва

Яке церковне свято 6 липня (Getty Images)
Автор: Styler

Сьогодні, 6 липня, православні віруючі вшановують пам'ять святої Агрипіни.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - читайте у матеріалі Styler.

У чому суть свята

Агрипіна народилася і жила у Римі, була християнкою. За свою віру вона й померла: після важких тортур їй відрубали голову. Після смерті мощі Агрипіни почали вважати джерелами чудотворень. На початку XI століття їх перенесли до Константинополя (сучасного Стамбула), де вони знаходяться і зараз.

6 липня за народним календарем відзначають день Аграфени Купальниці. Цього дня тривала активна підготовка до купальської ночі напередодні свята Івана Купала. Також від Аграфени розпочинався збір лікарських трав, жнива, в'язали віники та мітли.

Прикмети цього дня

  • Якщо соловей не співає - час збирати ячмінь
  • Якщо 6 липня попаритися у лазні, можна покращити своє здоров'я
  • Велика роса вранці – до гарного врожаю огірків та горіхів
  • Дощовий день 6 липня - до неврожаю та тривалої негоди
  • Якщо вмитися ранковою росою, можна довше зберегти молодість

День ангела сьогодні має такі імена: Агрипіна, Антон, Артемій (Артем), Герман, Федір, Святослав, Кузьма, Домініка, Люція, Тереза.

Що не можна робити 6 липня

Цього дня краще не сумувати і не позичати нікому грошей у борг - інакше будуть неприємності та невдача у справах.

Молитва святої Агрипіні

Агниця Твоя, Ісусе, Агрипіна кличе великим голосом: Тобі, Жнишеі мій, люблю, і, Тобі шукаючи, страждаю, і розпинаюся, і гріхаю Твоєму хрещенню, і страждаю Тобі заради, що нехай царюю в Тобі, і вмираю за я живу з Тобою; але як жертву непорочну прийми мене, з любов'ю, що пожерлася Тобі. То молитвами, як Милостивий, спаси душі наші.

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