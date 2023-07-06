RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 6 июля: что нельзя делать и главная молитва

Какой церковный праздник 6 июля (Getty Images)
Автор: Styler

Сегодня, 6 июля, православніе верующие почитают память святой Агрипины.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.

В чем суть праздника

Агриппина родилась и жила в Риме, была христианкой. За свою веру она и умерла: после тяжелых пыток ей отрубили голову. После смерти мощи Агриппины стали считаться источниками чудотворений. В начале XI века их перенесли в Константинополь (современный Стамбул), где они находятся и сейчас.

6 июля по народному календарю отмечают день Аграфены Купальщицы. В этот день шла активная подготовка к купальской ночи в канун праздника Ивана Купала. Также от Аграфены начинался сбор лекарственных трав, жатва, вязали веники и метлы.

Приметы этого дня

  • Если соловей не поет - пора собирать ячмень
  • Если 6 июля попариться в бане, можно улучшить свое здоровье
  • Большая роса утром - к хорошему урожаю огурцов и орехов
  • Дождливый день 6 июля - к неурожаю и продолжительному непогоде
  • Если умыться утренней росой, можно дольше сохранить молодость

День ангела сегодня у таких имен: Агриппина, Антон, Артемий (Артем), Герман, Федор, Святослав, Кузьма, Доминика, Люция, Тереза.

Что нельзя делать 6 июля

В этот день лучше не грустить и не занимать никому денег в долг - иначе будут неприятности и невезение в делах.

Молитва святой Агриппине

Агница Твоя, Иисусе, Агрипина зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наши.

Читайте также, какие праздники мы отметим в июле 2023, и будет ли дополнительный выходной на новый праздник.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Українісвято