Церковне свято 5 листопада: що варто зробити для щасливого шлюбу

Сьогодні, 5 листопада, церквою вшановується пам'ять мучеників Галактіона та Епістимії. В світі цього дня відзначають День менеджерів-волонтерів.
Про те, яке свято 5 листопада, а також про історію та заборони цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Галактіон та Єпистимія жили у Ємесі (територія сучасного Ливану) у столітті. Батьки Галактіона було язичниками та тривалий час не могли мати дітей.
Проте навернення до християнської віри позбавило Левпикію, матір Галактіона, від безпліддя. Тому подружжя ростило сина в християнській вірі, водночас давши йому чудову освіту.
Втім, Галактіон не шукав кар'єрного успіху, а прагнув усамітненого чернечого життя. Коли парубку виповнилось 24 роки, батьки знайшли йому знатну наречену - язичницю Эпістимію.
Галактіон вирішив послухатися родини, а за якийсь час Єпістимія прийняла його віру. Пара вирішила не одружуватися, а присвятити себе чернечому життю на горі Публіон.
Але язичники дізналися про монастирі і схопили Галактіона, який, на відміну від інших, вирішив не ховатися в горах. Розуміючи, що їх стратять, Єпистимія обрала розділити з нареченим муки, показавши силу чистої любові.
Ікона Галактіона з Єпистимією (зображення: Вікіпедія)
Щоб не втратити вдачу в цей день, пращури дотримувалися певних заборон. Вважалося, що сьогодні не можна:
Пращури вірили, що молитви до Галактіона та Єпистимії допоможуть врятувати від блуду та захиститися від спокус. Але також цього дня молилися за вдале весілля та розкидали монетки у дворі - ніби це мало прикликати нареченого.
5 листопада, за новим стилем, день ангела у людей з такими іменами: Гаврило, Тимофій, Григорій.
До того ж за старим стилем сьогодні відзначають іменини: Яків, Володимир, Микола, Ігнат, Олександр, Максим, Єфросинія.
5 листопада відзначають такі свята:
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар, Місячний календар, сайт ПЦУ, DayToday, Вікіпедія.