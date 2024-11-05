Церковный праздник 5 ноября: что следует сделать для счастливого брака

История церковного праздника

Галактион и Епистимия жили в Емесе (территория современного Ливана) в столетии. Родители Галактиона были язычниками и долгое время не могли иметь детей.

Однако обращение в христианскую веру избавило Левпикию, мать Галактиона, от бесплодия. Поэтому супруги растили сына в христианской вере, одновременно дав ему прекрасное образование.

Впрочем, Галактион не искал карьерного успеха, а стремился к уединенной монашеской жизни. Когда молодому человеку исполнилось 24 года, родители нашли ему знатную невесту - язычницу Епистимию.

Галактион решил повиноваться семье, а через некоторое время Епистимия приняла его веру. Пара решила не жениться, а посвятить себя монашеской жизни на горе Публион.

Но язычники узнали о монастырях и схватили Галактиона, который, в отличие от других, решил не прятаться в горах. Понимая, что их казнят, Епистимия избрала разделить с женихом мучения, показав силу чистой любви.

Икона Галактиона с Епистимией (изображение: Википедия)

Главные запреты 5 ноября

Чтобы не растерять удачу в этот день, предки придерживались определенных суеверий. Считалось, что сегодня нельзя:

ссориться с близкими, злословить или обижаться

видеться с недругами или неприятными людьми

отправляться в далекое путешествие

принимать важные решения или совершать стоимостные покупки

Предки верили, что молитвы Галактиону и Епистимии помогут спасти от блуда и защититься от соблазнов. Но также в этот день молились за удачную свадьбу и разбрасывали монетки во дворе - будто это должно было призвать жениха.

Важные приметы этого дня

Если 5 ноября ива покрыта инеем - в этом году зима будет продолжительнее.

Если покрыты инеем другие деревья - скоро будет потепление.

Сегодня идет снег, но неровно ложится - в следующем году будет урожай ржи

5 ноября месяц во мгле - будет продолжительная непогода

У кого день ангела 5 ноября

5 ноября, по новому стилю, день ангела у людей со следующими именами: Гаврило, Тимофей, Григорий.

К тому же по старому стилю сегодня отмечают именины: Яков, Владимир, Николай, Игнатий, Александр, Максим, Ефросинья.

Какой праздник в мире

5 ноября отмечают следующие праздники: