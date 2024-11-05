Церковный праздник 5 ноября: что следует сделать для счастливого брака

Сегодня, 5 ноября, церковью почитается память мучеников Галактиона и Эпистимии. В мире в этот день отмечают День менеджеров-волонтеров.
О том, какой праздник 5 ноября, а также об истории и запретах этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Галактион и Епистимия жили в Емесе (территория современного Ливана) в столетии. Родители Галактиона были язычниками и долгое время не могли иметь детей.
Однако обращение в христианскую веру избавило Левпикию, мать Галактиона, от бесплодия. Поэтому супруги растили сына в христианской вере, одновременно дав ему прекрасное образование.
Впрочем, Галактион не искал карьерного успеха, а стремился к уединенной монашеской жизни. Когда молодому человеку исполнилось 24 года, родители нашли ему знатную невесту - язычницу Епистимию.
Галактион решил повиноваться семье, а через некоторое время Епистимия приняла его веру. Пара решила не жениться, а посвятить себя монашеской жизни на горе Публион.
Но язычники узнали о монастырях и схватили Галактиона, который, в отличие от других, решил не прятаться в горах. Понимая, что их казнят, Епистимия избрала разделить с женихом мучения, показав силу чистой любви.
Икона Галактиона с Епистимией (изображение: Википедия)
Чтобы не растерять удачу в этот день, предки придерживались определенных суеверий. Считалось, что сегодня нельзя:
Предки верили, что молитвы Галактиону и Епистимии помогут спасти от блуда и защититься от соблазнов. Но также в этот день молились за удачную свадьбу и разбрасывали монетки во дворе - будто это должно было призвать жениха.
5 ноября, по новому стилю, день ангела у людей со следующими именами: Гаврило, Тимофей, Григорий.
К тому же по старому стилю сегодня отмечают именины: Яков, Владимир, Николай, Игнатий, Александр, Максим, Ефросинья.
5 ноября отмечают следующие праздники:
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, DayToday, Википедия.