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Церковне свято 5 липня: що заборонено робити цього особливого дня, кому потрібно молитися

Яке церковне свято 5 липня (РБК-Україна)
Автор: Styler

Сьогодні, 5 липня, православна церква вшановує пам'ять мученика Євсевія.

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Що потрібно знати про цей день

Священномученик Євсевій, єпископ Самосатський вірив у Христа, через що неодноразово піддавався гонінням. Святитель Євсевій, приховуючи свій сан, в одязі воїна пройшов через усю Сирію, Фінікію та Палестину, утверджував християн у православній вірі. Він постачав у порожні церкви священиків і дияконів, висвячував єпископів, які відкидали аріанську єресь.

Наші пращури вірили, що чиста криниця 5 липня надасть воді чистоту та цілющі властивості. Також прийнято цього дня займатися городом: сіяти редис та обробляти квіти від шкідників.

Увечері заведено попаритись у лазні зі свіжими віниками, тоді міцне здоров'я буде цілий рік.

Народні прикмети цього дня

  • Якщо спека - у грудні чекатиме сильних морозів.
  • Якщо увечері роса – 6 липня буде хороша погода.
  • Комарі літають роєм - на хорошу погоду.
  • Якщо чорні хмари швидко рухаються небом - чекати негоди.
  • Вдень дощ – до врожаю.

Головні заборони 5 липня

Вважалося, що цього дня не варто купувати нові речі. Також не можна давати себе дурити.

Вкрай не рекомендується злитися, скаржитися, бути в поганому настрої.

5 липня День ангела у таких імен : Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.

Молитва цього дня

Господи Боже, Владико життя мого, Ти з ласки Твоїй сказав: Не хочу смерті грішника, але щоб він звернувся і живий був. Я знаю, що ця хвороба, якою я страждаю, є покарання Твоє за мої гріхи та беззаконня; знаю, що я заслужив тяжке покарання у справах моїх, але, Чоловіколюбче, чини зі мною не за злою моєю, а за безмежним милосердям Твоїм. Не побажай смерті моєї, але дай мені сили, щоб я терпляче зносив хворобу, як заслужене мною випробування, і після зцілення від неї звернувся всім серцем, всією душею і всіма моїми почуттями до Тебе, Господа Бога, Творця мого, і живий був для виконання. святих Твоїх заповідей, для спокою моїх рідних та для мого благополуччя. Амінь.

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