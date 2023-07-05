Церковне свято 5 липня: що заборонено робити цього особливого дня, кому потрібно молитися

Сьогодні, 5 липня, православна церква вшановує пам'ять мученика Євсевія.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Священномученик Євсевій, єпископ Самосатський вірив у Христа, через що неодноразово піддавався гонінням. Святитель Євсевій, приховуючи свій сан, в одязі воїна пройшов через усю Сирію, Фінікію та Палестину, утверджував християн у православній вірі. Він постачав у порожні церкви священиків і дияконів, висвячував єпископів, які відкидали аріанську єресь.
Наші пращури вірили, що чиста криниця 5 липня надасть воді чистоту та цілющі властивості. Також прийнято цього дня займатися городом: сіяти редис та обробляти квіти від шкідників.
Увечері заведено попаритись у лазні зі свіжими віниками, тоді міцне здоров'я буде цілий рік.
Вважалося, що цього дня не варто купувати нові речі. Також не можна давати себе дурити.
Вкрай не рекомендується злитися, скаржитися, бути в поганому настрої.
5 липня День ангела у таких імен : Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.
Господи Боже, Владико життя мого, Ти з ласки Твоїй сказав: Не хочу смерті грішника, але щоб він звернувся і живий був. Я знаю, що ця хвороба, якою я страждаю, є покарання Твоє за мої гріхи та беззаконня; знаю, що я заслужив тяжке покарання у справах моїх, але, Чоловіколюбче, чини зі мною не за злою моєю, а за безмежним милосердям Твоїм. Не побажай смерті моєї, але дай мені сили, щоб я терпляче зносив хворобу, як заслужене мною випробування, і після зцілення від неї звернувся всім серцем, всією душею і всіма моїми почуттями до Тебе, Господа Бога, Творця мого, і живий був для виконання. святих Твоїх заповідей, для спокою моїх рідних та для мого благополуччя. Амінь.
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