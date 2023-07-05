Церковный праздник 5 июля: что запрещено делать в этот особый день, кому нужно молиться

Сегодня, 5 июля, православная церковь почитает память мученика Евсевия.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
Священномученик Евсевий, епископ Самосатский верил в Христа, отчего не раз поддавался гонениям. Святитель Евсевий, скрывая свой сан, в одежде воина прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину, утверждал христиан в православной вере. Он поставлял в пустующие церкви священников и диаконов, рукополагал епископов, которые отвергали арианскую ересь.
Наши предки верили, что чистый колодец 5 июля придаст воде чистоту и целебные свойства. Также принято в этот день заниматься огородом: сеять редис и обрабатывать цветы от вредителей.
Вечером принято попариться в бане со свежими вениками, тогда крепкое здоровье будет целый год.
Считалось, что в этот день не стоит покупать новые вещи. Также нельзя давать себя обманывать.
Крайне не рекомендуется злиться, жаловаться, быть в плохом настроении.
5 июля День ангела у таких имен: Каролина, Филомена, Антон, Василий, Геннадий, Зина, Галактион, Ульяна.
Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь.
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