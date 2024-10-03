Церковне свято 4 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 4 вересня у церковному календарі

Святий Вавила - одна з яскравих постатей раннього християнства, відомий своєю відданістю віровченню. Його життя та мученицька смерть стали символом стійкості у вірі та опору язичницьким звичаям.

Вавила народився в Антіохії, місті, яке було важливим осередком християнства в Римській імперії. Саме тут вперше почали називати послідовників Ісуса християнами. Як відданий пастир і проповідник, він завоював довіру та любов своєї пастви. Ставши єпископом Антіохії, Вавила опинився у складний час, коли християни страждали від переслідувань з боку влади.

Однією з найвідоміших історій про святого є його конфлікт з римським імператором. Імператор, який намагався увійти в храм, щоб принести язичницьку жертву, зіткнувся з рішучістю Вавили. Він заборонив імператору входити до святині, що викликало його гнів. В результаті святий був арештований і підданий тортурам, але незважаючи на всі страждання, не зрікся своєї віри.

На завершення, святий Вавила був страчений за наказом імператора. Його смерть стала взірцем непохитної віри для багатьох християн, які бачили в ньому приклад відданості Богу. Разом із ним загинули і троє його учнів, які також не відмовились від своєї віри, прийнявши мученицьку смерть.

Що не можна робити

давати та брати в борг - будуть фінансові проблеми.

відмовляти іншим у допомозі.

розводити багаття - може початися пожежа.

Народні прикмети і традиції 4 вересня

Мало грибів, але багато горіхів - зима буде суворою.

Великі мурашники - до холодної зими.

Дощовий день - такою буде вся осінь.

задощило, але пізніше швидко все висохло - негода буде затяжною;

багато ягід на горобині - до морозної зими;

багато лушпиння на цибулі - взимку буде холодно;

вранці пішов дощ - до сніжної зими.

У кого день ангела 4 вересня

Завтра іменини святкують: Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка.

За гороскопом люди, які народилися 4 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 4 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: