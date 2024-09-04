Церковне свято 4 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Сьогодні, 4 вересня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого пам’ять святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії та з ним трьох отроків за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Святий Вавила був важливою фігурою в ранньому християнстві. Він був відомий своєю відданістю віруванню та сміливим захистом християнської віри. Його життя та мученицька смерть стали символами відданості Богу і боротьби з язичницькою владою.
Вавила народився в Антіохії, важливому місті Римської імперії, в якому починало розвиватися християнство. Став єпископом Антіохії в період переслідування вірян римською владою. Він був відданим пастирем і захисником віри.
Один з найвідоміших епізодів з життя святого Вавили - його конфлікт з римським імператором. Імператор, ім'я якого не збереглося, спробував увійти до християнського храму в Антіохії, щоб принести там язичницьку жертву. Вавила рішуче заборонив йому це зробити, не дозволивши порушити святиню. Імператор розгнівався і велів заарештувати єпископа.
Під час тортур він не зрікся своєї віри і не відмовився від Христа. Після цього святий Вавила і троє його учнів були страчені. Вони стали мучениками за свою віру, і їхній героїзм став важливим прикладом для всіх християн.
День пам'яті святого Вавила і трьох його учнів (зображення: kyrios.org.ua)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується вдягати темний одяг, оскільки він буде притягувати нещастя та горе. Окрім цього, не радять ходити в гості, адже сьогодні це принесе лише неприємності.
З давніх часів українці молилися святому Вавилі та просили в нього здоров’я для тварин.
Зазвичай близько 4 вересня закінчуються основні польові та городні роботи. Селяни готуються до зимового сезону, завершуючи збір врожаю і готуючись до холодів. Також за традицією готують страви з цибулею.
Сьогодні іменини святкують: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Симон, Олена.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Діви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми публікували, коли День вчителя 2024 в Україні за новим календарем - дізнайтеся точну дату.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Вікіпедія.