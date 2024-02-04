Церковне свято 4 лютого: головні прикмети дня і найсильніша молитва для захисту від всього лихого

4 лютого церква за новим календарем вшановує пам'ять святого преподобного Ісидора Пилусіотського, за старим стилем у цей день молилися до святого апостола Тимофія.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Ісидор Пилусіотський християнський чернець, ігумен та священник, учень Івана Золотоустого. Церква визнає його за святого.

Ісидор народився у багатій родині в єгипетському місті Александрії. Втім він покинув світські розкоші, поселився у пустелі, де з часом заснував монастир. Там він став ігуменом, а потім висвятився на священника. Ісидор написав багато духовних повчань. Святий зазнав багато лиха від єретиків, але зніс їх заради любові до Христа. Помер Ісидор Пилусійський у середині V столітті у глибокій старості.

Традиційно у цей день жінки намагалися переробити всю хатню роботу. Також на це свято читали спеціальні молитви, які мали захищати від звірів у лісі. Знахарі заговорювали вітер, робили одвороти і привороти, лікували хвороби підшлункової залози і шлунка.

Прикмети дня

якщо в лісі мало снігу - скоро буде відлига

гілля ялинок згинаються вниз - чекайте снігопадів

наснились птахи - скоро будуть гарні новини

нема морозу - весна настане пізно

хмарний день - літо буде спекотним

Що сьогодні не можна робити

залишати вдома безлад

лихословити й сваритись

їсти жирну їжу

стригти волосся

планувати далеку поїздку

День ангела сьогодні святкують: Микита, Микола, Юрій, Іван, Кирило, Йосип, Аврам, Сидір, Георгій, Єгор та Ганна.

Молитва для захисту від усього лихого

"Прославляю Тебе, Господи, від усього серця мого. Перед ангелами співатиму похвалу Тобі за те, що Ти почув усі слова уст моїх. Буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім’я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє над усе.

В який тільки день я взиватиму до Тебе, Ти скоро почуй мене, і Твоєю силою збільш силу душі моєї. Будуть прославляти Тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова уст Твоїх. Будуть в піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, бо високий Господь: бачить упокореного, і гордого пізнає здалека. Коли прийдуть на мене напасті, Ти відживиш мене проти лютости ворогів моїх; простягнеш руку Твою, і спасе мене правиця Твоя. Господь віддасть за мене; Господи, милість Твоя повік, не відкинь творіння рук Твоїх". Амінь.