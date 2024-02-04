Церковный праздник 4 февраля: главные приметы дня и самая сильная молитва для защиты от всего плохого

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Исидор Пилусиотский христианский монах, игумен и священник, ученик Иоанна Златоуста. Церковь признает его святым.

Исидор родился в богатой семье в египетском городе Александрии. Но он покинул светские роскоши, поселился в пустыне, где со временем основал монастырь. Там он стал игуменом, а потом - священником. Исидор написал много духовных наставлений. Святой испытал много бед от еретиков, но снес их ради любви ко Христу. Умер Исидор Пилуссийский в середине V века в глубокой старости.

Традиционно в этот день женщины пытались переделать всю работу по дому. Также на этот праздник читали специальные молитвы, которые должны были защищать от зверей в лесу. Знахари заговаривали ветер, совершали отвороты и привороты, лечили болезни поджелудочной железы и желудка.

Приметы дня

если в лесу мало снега - скоро будет оттепель

ветви елок сгибаются вниз - ждите снегопадов

приснились птицы - скоро будут хорошие новости

нет мороза - весна наступит поздно

облачный день - лето будет жарким

Что сегодня нельзя делать

оставлять дома беспорядок

злословить и ссориться

есть жирную пищу

стричь волосы

планировать дальнюю поездку

День ангела сегодня отмечают: Никита, Николай, Юрий, Иван, Кирилл, Иосиф, Аврам, Сидор, Георгий, Егор и Анна.

Молитва для защиты от всего плохого

"Прославляю Тебя, Господи, от всего сердца моего. Перед ангелами буду петь похвалу Тебе за то, что Ты услышал все слова уст моих. Буду поклоняться пред святым храмом Твоим и славить имя Твое за милость Твою и правду Твою, потому что Ты возвеличил слово Твое больше всего.

В какой только день я буду взывать к Тебе, Ты скоро услышь меня, и Твоей силой усилил душу мою. Будут прославлять Тебя, Господи, все цари земли, когда услышат слова уст Твоих. Будут в песнях прославлять пути Господни, ибо велика слава Господня, ибо высок Господь: видит смиренного и гордого узнает издалека. Когда придут на меня напасти, Ты отживишь меня против ярости врагов моих; протянешь руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь воздаст за меня; Господи, милость Твоя вовек, не отвергни творения рук Твоих". Аминь.