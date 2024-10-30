Церковне свято 31 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 31 жовтня у церковному календарі

Святий Стахій - один із 70 апостолів, який залишив значний слід у християнській традиції. Його проповідницька діяльність охоплювала різні регіони, зокрема Фракію та Віфінію. Святий Стахій відомий багатьма чудесами та зціленнями, які він звершував у ім’я Ісуса Христа, свідчачи про свою віру та силу Божу.

Ще один важливий апостол - святий Амплій, який також належить до числа 70 апостолів. Його ім’я згадується в посланні святого Павла до Римлян. За переказами, святий Амплій проповідував у Римі, де відіграв ключову роль у створенні перших християнських громад. Його місія стала важливою частиною розширення християнства в імперії.

Серед інших апостолів, які також поширювали вчення Христа, можна згадати Варнаву, Тимофія та Тита. Кожен із них активно працював над заснуванням нових церков і підтримкою християнських спільнот, стаючи прикладом відданості та служіння.

Святий Стахій і святий Амплій, разом зі своїми сподвижниками, залишили важливу спадщину в історії християнства, сприяючи поширенню віри та створенню нових церковних спільнот. Їхні подвиги надихають вірян і сьогодні.

Апостоли від 70-ти Стахій, Амплій, Урван, Наркіс, Апелій та Аристовул (зображення: blagovist.info)

Що не можна робити

Сваритися, лихословити

Лінуватися і пліткувати

Відмовляти у допомозі

Давати гроші у борг.

Щоб привернути позитив і щастя у своє життя, візьміть зелену нитку і носіть її з собою в кишені протягом дня.

Народні прикмети і традиції 31 жовтня

Весь день ясно і сонячно - до вітряної погоди

Ввечері небо затягнуте хмарами - будуть опади

Птахи насупилися - слід чекати на негоду

Горобці цвірінькають - погода буде теплою.

Цей день вважався вдалим для турботи про домашню птицю. Селяни зазвичай утеплювали курники, щоб забезпечити курям комфортні умови взимку.

У кого день ангела 31 жовтня

Завтра іменини святкують: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Іван, Інокентій, Кузьма, Микола, Петро, Роман, Сергій, Станіслав, Степан, Олександр, Олексій.

За гороскопом люди, які народилися 31 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 31 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: