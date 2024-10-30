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Церковный праздник 31 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 31 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

31 октября православные украинцы чтят память святых апостолов Стахия, Амплия и других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 31 октября в церковном календаре

Святой Стахий - один из 70 апостолов, оставивший значительный след в христианской традиции. Его проповедническая деятельность охватывала разные регионы, в частности Фракию и Вифинию. Святой Стахий известен многими чудесами и исцелениями, которые он совершал во имя Иисуса Христа, свидетельствуя о своей вере и силе Божией.

Еще один важный апостол - святой Амплий, также принадлежащий к числу 70 апостолов. Его имя упоминается в послании святого Павла Римлянам. По преданию святой Амплий проповедовал в Риме, где сыграл ключевую роль в создании первых христианских общин. Его миссия стала важной частью расширения христианства в империи.

Среди других апостолов, также распространявших учение Христа, можно упомянуть Варнаву, Тимофея и Тита. Каждый из них активно работал над созданием новых церквей и поддержкой христианских общин, становясь примером преданности и служения.

Святой Стахий и святой Амплий, вместе со своими соратниками, оставили важное наследие в истории христианства, способствуя распространению веры и созданию новых церковных общин. Их подвиги вдохновляют верующих и сегодня.

Апостолы от 70-ти Стахий, Амплий, Урван, Наркис, Апеллий и Аристовул (изображение: blagovist.info)

Что нельзя делать

  • Ссориться, злословить
  • Лениться и сплетничать
  • Отказывать в помощи
  • Давать деньги взаймы.

Чтобы привлечь позитив и счастье в свою жизнь, возьмите зелёную нить и носите ее с собой в кармане в течение дня.

Народные приметы и традиции 31 октября

  • Весь день ясно и солнечно - к ветреной погоде
  • Вечером небо затянуто тучами - будет идти дождь
  • Птицы нахмурились - следует ждать непогоду
  • Воробьи чирикают - погода будет теплой.

Этот день считался удачным для заботы о домашней птице. Крестьяне обычно утепляли курятники, чтобы обеспечить курам комфортные условия зимой.

У кого день ангела 31 октября

Завтра именины празднуют: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Иван, Иннокентий, Кузьма, Николай, Петр, Роман, Сергей, Станислав, Степан, Александр, Алексей.

По гороскопу люди, родившиеся 31 октября - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 31 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Хэллоуин
  • Международный день Черного моря
  • Международный день вина "Кариньян"
  • Всемирный день экономии
  • День темной материи.

Раньше мы рассказывали, как на самом деле выглядит ад и что ждет грешников в христианской традиции.

Также узнайте, для чего снимать шляпу в помещении и церкви.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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