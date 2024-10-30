ua en ru
Чт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Церковне свято 31 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Середа 30 жовтня 2024 22:45
UA EN RU
Церковне свято 31 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 31 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

31 жовтня православні українці вшановують пам’ять святих апостолів Стахія, Амплія та інших за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 31 жовтня у церковному календарі

Святий Стахій - один із 70 апостолів, який залишив значний слід у християнській традиції. Його проповідницька діяльність охоплювала різні регіони, зокрема Фракію та Віфінію. Святий Стахій відомий багатьма чудесами та зціленнями, які він звершував у ім’я Ісуса Христа, свідчачи про свою віру та силу Божу.

Ще один важливий апостол - святий Амплій, який також належить до числа 70 апостолів. Його ім’я згадується в посланні святого Павла до Римлян. За переказами, святий Амплій проповідував у Римі, де відіграв ключову роль у створенні перших християнських громад. Його місія стала важливою частиною розширення християнства в імперії.

Серед інших апостолів, які також поширювали вчення Христа, можна згадати Варнаву, Тимофія та Тита. Кожен із них активно працював над заснуванням нових церков і підтримкою християнських спільнот, стаючи прикладом відданості та служіння.

Святий Стахій і святий Амплій, разом зі своїми сподвижниками, залишили важливу спадщину в історії християнства, сприяючи поширенню віри та створенню нових церковних спільнот. Їхні подвиги надихають вірян і сьогодні.

Церковне свято 31 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Апостоли від 70-ти Стахій, Амплій, Урван, Наркіс, Апелій та Аристовул (зображення: blagovist.info)

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити
  • Лінуватися і пліткувати
  • Відмовляти у допомозі
  • Давати гроші у борг.

Щоб привернути позитив і щастя у своє життя, візьміть зелену нитку і носіть її з собою в кишені протягом дня.

Народні прикмети і традиції 31 жовтня

  • Весь день ясно і сонячно - до вітряної погоди
  • Ввечері небо затягнуте хмарами - будуть опади
  • Птахи насупилися - слід чекати на негоду
  • Горобці цвірінькають - погода буде теплою.

Цей день вважався вдалим для турботи про домашню птицю. Селяни зазвичай утеплювали курники, щоб забезпечити курям комфортні умови взимку.

У кого день ангела 31 жовтня

Завтра іменини святкують: Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Іван, Інокентій, Кузьма, Микола, Петро, Роман, Сергій, Станіслав, Степан, Олександр, Олексій.

За гороскопом люди, які народилися 31 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 31 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Гелловін
  • Міжнародний день Чорного моря
  • Міжнародний день вина "Каріньян"
  • Всесвітній день економії
  • День темної матерії.

Раніше ми розказували, як насправді виглядає пекло та що чекає на грішників у християнській традиції.

Також дізнайтеся, для чого знімати капелюх у приміщенні й у церкві.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята
NEWS
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа