Церковный праздник 31 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
31 октября православные украинцы чтят память святых апостолов Стахия, Амплия и других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 31 октября в церковном календаре
Святой Стахий - один из 70 апостолов, оставивший значительный след в христианской традиции. Его проповедническая деятельность охватывала разные регионы, в частности Фракию и Вифинию. Святой Стахий известен многими чудесами и исцелениями, которые он совершал во имя Иисуса Христа, свидетельствуя о своей вере и силе Божией.
Еще один важный апостол - святой Амплий, также принадлежащий к числу 70 апостолов. Его имя упоминается в послании святого Павла Римлянам. По преданию святой Амплий проповедовал в Риме, где сыграл ключевую роль в создании первых христианских общин. Его миссия стала важной частью расширения христианства в империи.
Среди других апостолов, также распространявших учение Христа, можно упомянуть Варнаву, Тимофея и Тита. Каждый из них активно работал над созданием новых церквей и поддержкой христианских общин, становясь примером преданности и служения.
Святой Стахий и святой Амплий, вместе со своими соратниками, оставили важное наследие в истории христианства, способствуя распространению веры и созданию новых церковных общин. Их подвиги вдохновляют верующих и сегодня.
Апостолы от 70-ти Стахий, Амплий, Урван, Наркис, Апеллий и Аристовул (изображение: blagovist.info)
Что нельзя делать
- Ссориться, злословить
- Лениться и сплетничать
- Отказывать в помощи
- Давать деньги взаймы.
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Народные приметы и традиции 31 октября
- Весь день ясно и солнечно - к ветреной погоде
- Вечером небо затянуто тучами - будет идти дождь
- Птицы нахмурились - следует ждать непогоду
- Воробьи чирикают - погода будет теплой.
Этот день считался удачным для заботы о домашней птице. Крестьяне обычно утепляли курятники, чтобы обеспечить курам комфортные условия зимой.
У кого день ангела 31 октября
Завтра именины празднуют: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Иван, Иннокентий, Кузьма, Николай, Петр, Роман, Сергей, Станислав, Степан, Александр, Алексей.
По гороскопу люди, родившиеся 31 октября - Скорпионы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 31 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Хэллоуин
- Международный день Черного моря
- Международный день вина "Кариньян"
- Всемирный день экономии
- День темной материи.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.