Церковне свято 31 травня: що важливо зробити, а що – категорично не можна

31 травня православна церква вшановує пам'ять мученика Феодота Анкірського та семи дів-мучениць. У народі свято називається Федотом Овсяником.
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Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича однієї із загиблих. До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: "Прийде Федот – останній дуб лист розгорне". До речі, якщо на Федота, 31 травня, дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме у день Федота-Овсянника посіяти льон.
Іменини 31 травня святкують – Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Денис, Клавдія, Христина, Лев, Фаїна, Юлія. Привітайте цих людей із днем ангела.
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