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Церковне свято 31 травня: що важливо зробити, а що – категорично не можна

Яке свято 31 травня (Getty Images)
Автор: Styler

31 травня православна церква вшановує пам'ять мученика Феодота Анкірського та семи дів-мучениць. У народі свято називається Федотом Овсяником.

Що потрібно робити 31 травня, а що заборонено, які прикмети – читайте у матеріалі Styler .

Традиції цього дня

Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича однієї із загиблих. До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: "Прийде Федот – останній дуб лист розгорне". До речі, якщо на Федота, 31 травня, дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме у день Федота-Овсянника посіяти льон.

Головні прикмети цього дня

  • Хмара дощова шумить - чекайте на град і вітер.
  • Надвечір купові хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується.
  • Під час заходу сонця сонце стало блідим – буде дощ.
  • Листя дуба повністю розпустилося - чекайте хорошого врожаю.
  • Зозуля 31 травня довго і без зупинки кукує - прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватися теплими днями.
  • Дуб розпустив листя раніше за ясена – прикмета, яка дозволяє вирішити, що літо буде посушливим.

Що не можна робити сьогодні

  • Відмовляти бездомним та безпорадним.
  • Починати щось нове, звільнятися з роботи чи переходити на нову.
  • Чинити взуття та одяг.
  • Стригти волосся і нігті.
  • Не можна викидати рештки зі столу.

Іменини 31 травня святкують – Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Денис, Клавдія, Христина, Лев, Фаїна, Юлія. Привітайте цих людей із днем ангела.

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