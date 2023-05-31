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Церковный праздник 31 мая: что важно сделать, а что - категорически нельзя

Какой праздник 31 мая (Getty Images)
Автор: Styler

31 мая православная церковь чтит память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. В народе праздник называется Федот Овсяник.

Что нужно делать 31 мая, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.

Традиции этого дня

Страдания дев были описаны в трудах мученика Федота – родственника одной из погибших. К слову, Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: "Придет Федот – последний дуб лист развернет". Кстати, если на Федота, 31 мая, дуб разворачивал листья, то считали, что урожай будет богатым. Также старались именно в день Федота-Овсянника посеять лен.

Главные приметы этого дня

  • Туча дождевая шумит – ожидайте града и ветра.
  • К вечеру кучевые облака не прошли – примета к тому, что погода испортится.
  • Во время заката солнце стало бледным – будет дождь.
  • Листья дуба полностью распустились – ожидайте хорошего урожая.
  • Кукушка 31 мая долго и без остановки кукует – прохладные утренники закончились, и можно наслаждаться теплыми днями.
  • Дуб распустил листья раньше ясеня – примета, которая позволяет решить, что лето будет засушливым.

Что нельзя делать сегодня

  • Отказывать бездомным и беспомощным.
  • Начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую.
  • Чинить обувь и одежду.
  • Стричь волосы и ногти.
  • Нельзя выбрасывать остатки со стола.

Именины 31 мая празднуют – Александра, Андрей, Богдан, Василий, Денис, Клавдия, Кристина, Лев, Фаина, Юлия. Поздравьте этих людей с днем ангела.

Раньше мы писали, когда в Украине отпразднуют Троицу и будут ли дополнительные выходные.

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