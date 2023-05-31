Церковный праздник 31 мая: что важно сделать, а что - категорически нельзя

31 мая православная церковь чтит память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. В народе праздник называется Федот Овсяник.
Что нужно делать 31 мая, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Страдания дев были описаны в трудах мученика Федота – родственника одной из погибших. К слову, Федота на Руси считали помощником весны, приговаривая: "Придет Федот – последний дуб лист развернет". Кстати, если на Федота, 31 мая, дуб разворачивал листья, то считали, что урожай будет богатым. Также старались именно в день Федота-Овсянника посеять лен.
Именины 31 мая празднуют – Александра, Андрей, Богдан, Василий, Денис, Клавдия, Кристина, Лев, Фаина, Юлия. Поздравьте этих людей с днем ангела.
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