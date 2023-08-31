Церковне свято 31 серпня: що категорично сьогодні не можна робити і як помолитися

Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.

Історія свята

Рідні брати Флор і Лавр жили в ІІ столітті та походили з Візантії. Вони були каменотесами. Це ремесло брати перейняли у християн Прокла і Максима. Від них брати дізнались про віру й стали прибічниками Христа. Пізніше брати переселились до Іллірії.

Правитель міста наказав Флору і Лавру спорудити язичницький храм. Зароблені гроші вони віддавали жебракам, а самі дотримувалися суворого посту і багато молилися.

Після завершення будівництва брати зібрали християн і разом розтрощили ідолів. Потім поставили у храмі святий хрест. Коли про це дізнався правитель, то наказав стратити вірян. Братів Флора і Лавра кинули в порожній колодязь і засипали землею. Пізніше святі мощі мучеників Флора і Лавра знайшли і перенесли до Константинополя.

У давнину у наших предків було заведено 31 серпня доглядати за кіньми. Тварин дбайливо мили, а їхню гриву прикрашали стрічками. Господині у цей день випікали печиво у формі підкови, або у вигляді коней з двома головами.

Прикмети дня

кінь часто перебирає ногами і фиркає - буде негода

якщо не встигнути посіяти жито до 31 серпня, то буде поганий урожай наступного року

якщо коріння полину товсте, то буде гарний врожай наступного року

хмари низько пливуть - будуть затяжні дощі

спекотний день - вересень буде дощовим

Що не можна сьогодні робити

працювати з конями, їх треба добре нагодувати і дати відпочити

випалювати клеймо на худобі і запрягати воза

різати волосся, інакше можна втратити сили

сваритися і лихословити

лінуватися чи відмовлятися від роботи

Сьогодні день ангела святкують: Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.

Головна молитва дня

Оскільки 31 серпня традиційно дбали про коней і худобу, то треба помолитися за своє господарство та достаток.

"Преблагий Боже, що Провидінням Своїм святим дбаєш про всіх тварин на землі й про найдрібнішу комашку, молю Тебе, Господи, дай мені діждатися достатку з моєї праці, бо вона є годувальницею моїх дітей, і не дай зменшитися йому ні від зарази злої, ні від хвороби, ні від нещасного випадку, Молю Тебе і низький поклін Тобі, Єдиному, возсилаю". Амінь.