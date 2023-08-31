Церковный праздник 31 августа: что категорически сегодня нельзя делать и как помолиться
31 августа православная церковь чествует мучеников братьев Флора и Лавра. Их считают покровителями домашнего скота, особенно лошадей.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
История праздника
Родные братья Флор и Лавр жили во II веке и происходили из Византии. Они были каменотесами. Это ремесло братья переняли у христиан Прокла и Максима. От них братья узнали о вере и стали сторонниками Христа. Позже они переселились в Иллирию.
Правитель города приказал Флору и Лавру построить языческий храм. Заработанные деньги они отдавали нищим, а сами соблюдали строгий пост и много молились.
После завершения строительства братья собрали христиан и вместе разбили идолов. Затем поставили в храме святой крест. Когда об этом узнал правитель, приказал казнить верующих. Братьев Флора и Лавра бросили в пустой колодец и засыпали землей. Позже мощи мучеников Флора и Лавра нашли и перенесены в Константинополь.
В древности у наших предков было принято 31 августа ухаживать за лошадьми. Животных бережно мыли, а их гриву украшали лентами. Хозяйки в этот день выпекали печенье в форме подковы, или в виде лошадей с двумя головами.
Приметы дня
- лошадь часто перебирает ногами и фыркает - будет плохая погода
- если не успеть посеять рожь до 31 августа, то будет плохой урожай в следующем году
- если корни полыни толстые, то будет хороший урожай в следующем году
- облака низко плывут - будут затяжные дожди
- жаркий день - сентябрь будет дождливым
Что нельзя сегодня делать
- работать с лошадьми, их нужно хорошо накормить и дать отдохнуть
- выжигать клеймо на скоте и запрягать телегу
- резать волосы, иначе можно потерять силы
- ссориться и злословить
- лениться или отказываться от работы
Сегодня день ангела празднуют: Варнава, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Илларион, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Флор, Христофор.
Главная молитва дня
Поскольку 31 августа традиционно заботились о лошадях и скоте, то нужно помолиться за свое хозяйство и достаток.
"Преподобный Боже, что Провидением Своим святым заботишься о всех животных на земле и о самой мелкой букашке, молю Тебя, Господи, дай мне дождаться достатка из моего труда, ибо он есть кормилицей моих детей, и не дай уменьшиться ему ни от заразы злой, ни от болезни, ни от несчастного случая, Молю Тебя и низкий поклон Тебе, Единому, возсылаю". Аминь.
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