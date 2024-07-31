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Церковне свято 31 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Середа 31 липня 2024 06:00
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Церковне свято 31 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Церковне свято 31 липня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 31 липня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого праведного Євдокима за новим церковним календарем. У народі цей день називають Євдокимове заговіння.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Євдоким - видатний християнський святий IX століття, приклад глибокої віри, доброчесності та відданості служінню Богові.

Євдоким народився в побожній християнській родині. Його батьки, Василь та Євдокія, виховали його у вірі та благочесті. Вже з раннього дитинства він виявляв велике бажання до пізнання Священного Писання та духовного життя, був розумним, скромним та милосердним хлопчиком.

Служив при дворі візантійського імператора та займав високу посаду воєначальника у Каппадокії. Він був відомий своєю справедливістю, чесністю та великою любов'ю до підлеглих. Попри високі посадові обов'язки, він завжди залишався вірним християнським принципам, продовжував молитися, постився та допомагав бідним і нужденним. Його життєвий приклад надихав багатьох людей на праведне життя.

Євдоким помер, коли йому було приблизно 33 роки. Його святість була визнана ще за життя, а після смерті його тіло залишилося нетлінним, що підтвердило його праведність.

Церковне свято 31 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Святий праведний Євдоким (зображення: ies.ucu.edu.ua)

Що не можна робити сьогодні, 31 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Сваритися з близькими та рідними
  • Викидати залишки хліба зі столу
  • Робити важливі та дорогі покупки
  • Їсти м’ясні продукти
  • Влаштовувати гучні веселощі.

Також не рекомендується з'ясовувати стосунки в домі, адже вважається, що тоді в ньому може поселитися нечиста сила.

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Зранку туман швидко розсіюється - погода буде ясною та без опадів
  • Сильний вітер - до сніжної зими
  • Багато туману в лісі - буде багатий урожай грибів
  • Бджоли з самого ранку полетіли за медом - день буде ясним.

У народі цей день називали Євдокимове заговіння. До цього часу на городі вже дозрівали основні овочі: огірки, кабачки, помідори тощо. Селяни обов'язково вирушали на роботу в поле.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, Денис, Іван, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Йосип, Костянтин, Сергій, Степан, Юрій, Максим, Микола, Ганна, Єлизавета.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • Міжнародний день африканської жінки
  • Всесвітній день рейнджера
  • День народження Гаррі Поттера
  • День згадування улюблених книжок.

Раніше ми розказували коли будемо святкувати Яблучний, Медовий та Горіховий Спаси у 2024 році.

Також читайте як правильно поводитися у храмі та пояснення церковного етикету для новачків.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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