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Церковный праздник 31 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Среда 31 июля 2024 06:00
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Церковный праздник 31 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Церковный праздник 31 июля 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 31 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого праведного Евдокима по новому церковному календарю. В народе этот день называли Евдокимовым заговением.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Евдоким – выдающийся христианский святой IX век, пример глубокой веры, добродетели и преданности служению Богу.

Евдоким родился в набожной христианской семье. Его родители, Василий и Евдокия, воспитали его в вере и благочестии. Уже с раннего детства он проявлял большое желание познать Священное Писание и духовную жизнь, был умным, скромным и милосердным мальчиком.

Служил при дворе византийского императора и занимал высокую должность военачальника в Каппадокии. Он был известен своей справедливостью, честностью и любовью к подчиненным. Несмотря на высокие должностные обязанности, он оставался верным христианским принципам, продолжал молиться, постился и помогал бедным и нуждающимся. Его жизненный пример вдохновлял многих людей на праведную жизнь.

Евдоким умер, когда ему было около 33 лет. Его святость была признана еще при жизни, а после смерти его тело осталось нетленным, что подтвердило его праведность.

Церковный праздник 31 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Святой праведный Евдоким (изображение: ies.ucu.edu.ua)

Что нельзя делать сегодня, 31 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться с близкими и родными
  • Выбрасывать остатки хлеба со стола
  • Совершать важные и дорогие покупки
  • Есть мясные продукты
  • Устраивать громкое веселье.

Также не рекомендуется выяснять отношения в доме, потому что считается, что тогда в нем может поселиться нечистая сила.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром туман быстро рассеивается - погода будет ясной и без осадков
  • Сильный ветер - к снежной зиме
  • Много тумана в лесу - будет богатый урожай грибов
  • Пчелы с самого утра полетели за медом - день будет ясным.

В народе этот день называли Евдокимовым заговением. К этому времени в огороде уже созревали основные овощи: огурцы, кабачки, помидоры и т.д. Крестьяне обязательно отправлялись на работу в поле.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Денис, Иван, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Иосиф, Константин, Сергей, Степан, Юрий, Максим, Николай, Анна, Елизавета.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день африканской женщины
  • Всемирный день рейнджера
  • День рождения Гарри Поттера
  • День упоминания любимых книг.

Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в 2024 году.

Также читайте, как правильно вести себя в храме и объяснить церковный этикет для новичков.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

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