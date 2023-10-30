Церковне свято 30 жовтня: що потрібно обов'язково зробити та що категорично заборонено

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, що можна і не можна робити цього дня, а також які прикмети варто знати про цю дату.

Традиції цього дня

За церковним календарем цього дня згадують про священномученників Зіновія та його сестру. Вони служили Господу і віддали всі свої багатства жебракам. Зіновій міг зцілювати тих, хто хворий. Коли його хотіли змусити зректися віри, сестра прийшла до місця суду і зізналася, що теж вірить у Господа. За це їх жорстоко стратили мечем.

Цього дня прийнято просити Господа про зцілення. Крім того, віруючі можуть молитися за здоров'я своїх близьких.

Крім цього, 30 жовтня відзначається Синичкин день. За народним календарем у цю дату починали злітатися зимові птахи. Також відзначають День мисливця, вони традиційно починають виходити на зайців.

Прикмети дня

помітили синицю - чекайте на мороз

сильний вітер – до швидкого снігу

сонце яскраве – кінець осені буде теплим.

Що не можна сьогодні робити

Цього дня обов'язково варто погодувати птахів. Категорично заборонено рубати курей чи качок. Також не варто бажати зла людям.

Відмовтеся від гучного крику і не з'ясовуйте стосунки. Щоб не прикликати біду - думайте лише про хороше.

День ангела сьогодні відзначають: Зіновій, Зінаїда, Олександр, Макар, Анастасія.