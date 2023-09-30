Церковне свято 30 вересня: як вимолити міцне здоров'я на весь рік і що не можна робити

Історія свята

Священномученик Григорій жив у ІІІ столітті. Він походив з роду парфянських царів Аршакидів. Його батько Анак, змагаючись за вірменський престол, вбив царя Курсара. За це всю родину Анака також вбили. Вдалося врятувати лише Григорія, який був тоді немовлям. Його вивезли з Вірменії до Каппадокії (сучасна Туреччина) і виховали в християнській вірі.

Уже в дорослому віці Григорій повернувся у Вірменію. Коли на престол зійшов Тірідат, він наказав святому відмовитись від християнства. Коли той не підкорився, Григорія почали жорстоко катувати. Але навіть під час цього він співав псалми Господу, за що той його зцілював від ран. За переказами, такі тортури тривали 14 років.

У народі цей день називали Григор'євим. Наші предки спалювали в печі стару солому, бо вірили, що такий ритуал допоможе "спалити" усі хвороби і негаразди. Також було заведено купати дітей на порозі, це мало забезпечити їм міцне здоров'я.

Прикмети дня

якщо до цього дня уже відлетіли всі журавлі, значить зима буде ранньою і холодною

якщо білка вже змінила шубу, то зима буде м'якою

якщо місяць на небі блідий - чекайте негоди

якщо багато горіхів, а грибів немає - зима буде сніжною та суворою

Що не можна сьогодні робити

ходити на природу, в ліс або по лугах

позичати гроші

лаятися та ображати інших, лихословити

довго перебувати на вулиці, бо можна захворіти

брати подарунки

День ангела сьогодні святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Семен.

Головна молитва дня

Сьогодні потрібно помолитись за здоров'я.

"О, премилосердний Боже, Отче, син і Святий дух, що тобі в нероздільній Трійці поклоняємося і тебе славимо! Призри милостиво на раба Твого (ім’я) хворим, відпусти йому всі гріхи його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров’я і сили тілесні, подай йому довге й щасливе життя, земні й духовні твої блага, щоб він разом із нами приносив подячні молитви тобі, всещердному Богу і Творцеві нашому.

Пресвята Богородице, всесильним заступництвом твоїм допоможи мені благати сина твого, Бога нашого, за зцілення раба Божого (ім’я). Всі святі й ангели Господні, моліть Бога за хворого раба його (ім’я)". Амінь.