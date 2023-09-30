Церковный праздник 30 сентября: как вымолить крепкое здоровье на весь год и что нельзя делать

30 сентября по новому церковному календарю верующие чтят память мученика Григория, просветителя Армении.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Священномученик Григорий жил в ІІІ веке. Он происходил из рода парфянских царей Аршакидов. Его отец Анак, сражаясь за армянский престол, убил царя Курсара. За это всю семью Анака тоже убили. Удалось спасти только Григория, который был тогда еще младенцем. Его вывезли из Армении в Каппадокию (современная Турция) и воспитали в христианской вере.
Уже во взрослом возрасте Григорий вернулся в Армению. Когда на престол взошел Тиридат, он повелел святому отказаться от христианства. Когда тот не подчинился, Григория начали жестоко пытать. Но даже во время этого он пел псалмы Господу, за что тот исцелял его от ран. По преданию, пытки длилась 14 лет.
В народе этот день называли Григорьевым. Наши предки сжигали в печи старую солому, потому что верили, что такой ритуал поможет "сжечь" все болезни и невзгоды. Также было принято купать детей на пороге, это должно было обеспечить им крепкое здоровье.
День ангела сегодня отмечают: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Александра, Алексей, Петр, Семен.
Сегодня нужно помолиться за здоровье.
"О, милосердный Боже, Отче, сын и Святой дух, что тебе в нераздельной Троице поклоняемся и тебя славим! Призри милостиво на раба Твоего (имя) больным, отпусти ему все грехи его, подай ему исцеление от болезни, возврати ему здоровье и силы телесные, подай ему долгую и счастливую жизнь, земные и духовные твои блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарственные молитвы тебе, всемерному Богу и Творцу нашему.
Пресвятая Богородица, всесильным покровительством твоим помоги мне умолять сына твоего, Бога нашего, за исцеление раба Божия (имя). Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе его (имя)". Аминь.
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