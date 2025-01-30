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Церковне свято 30 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке свято 30 січня в церковному календарі (ілюстративне фото: GettyImages)
Автор: Людмила Рябухіна

В четвер 30 січня - Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Іоана Золотоустого. За старим календарем сьогодні вшановують преподобного Антонія Великого.

Про те, яке свято сьогодні 30 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Собор Трьох Святителів щороку відзначається 30 січня. Цього дня вшановують трьох впливових єпископів ранньої церкви, які мали ключову роль у формуванні християнської віри, - Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого.

Зокрема, єпископи пояснили догмати про Христове Божество, Трійцю та Євхаристію. Крім цього, Іоанн та Василій є авторами Божественної Літургії, яка проводиться і нині. 

Святий Василій та Григорій жили в IV столітті, були майже однолітками і товаришували. Іоанн золотоустий народився в Антіохії та був молодший за двох єпископів на 20 років.

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Святий Василій з дитинства дотримувався аскетичного способу життя, відрізнявся кмітливістю та прагнув змін. Завдяки заможним батькам хлопчик зміг здобути чудову освіту і стати визначним проповідником, організатором та реформатором богослужіння.

Крім цього, Василій опікувався нужденними та сиротами, а також був творцем правил монашого життя.

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Григорій Богослов народився в родині єпископа, матір хлопчика до народження сина дала обітницю віддати дитину для служіння Богові. Втім, парубок вирішив присвятити життя християнству після того, як врятувався в шторм дорогою на навчання. 

Під час навчання в Афінах Григорій зустрів Василія, який потім призначив друга єпископом. Через декілька років Григорій став архієпископом Константинополя та відзначився як досконалий проповідник.

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Іоанн Золотоустий народився в Антіохії та спершу показав себе як побожний священник. Його проповіді були палкими і надихаючими, за що Іоанн отримав своє друге ім'я, а згодом став архієпископом Константинополя.

Крім цього, Іоанн був блискучим адвокатом та оратором. В своїх проповідях єпископ надав чіткі пояснення великої частини Святого Письма Нового і Старого Заповіту.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні дерева вкриті інеєм - буде потепління
  • 30 січня місяць червоного кольору - вітер буде сильним 
  • Сьогодні сонце ховається за хмари - до хуртовини 
  • Якщо 30 січня вітер віє з півночі, але небо безхмарне - до сильного похолодання 
  • Сьогодні чутно снігура - до хуртовини

Що сьогодні не можна робити

За народними прикметами, щоб не накликати на себе невдачі та лихо, сьогодні не можна:

  • прати, в'язати або прясти пряжу
  • злитися або ревнувати
  • ходити в гості
  • сваритися
  • лаяти дитину

Цього дня заведено залагоджувати конфлікти з близькими людьми, інакше сварки залишаться на весь рік.

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 30 січня день ангела святкують власники таких імен: Володимир, Василь, Григорій, Максим, Іван.

Крім цього, за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван.

Раніше ми писали про те, які церковні свята відзначаються в лютому за старим календарем.

Читайте також, які церковні свята за новим календарем будуть в лютому 2025 року.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.

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