Церковне свято 30 січня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

В четвер 30 січня - Собор вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова, Іоана Золотоустого. За старим календарем сьогодні вшановують преподобного Антонія Великого.
Про те, яке свято сьогодні 30 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Собор Трьох Святителів щороку відзначається 30 січня. Цього дня вшановують трьох впливових єпископів ранньої церкви, які мали ключову роль у формуванні християнської віри, - Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого.
Зокрема, єпископи пояснили догмати про Христове Божество, Трійцю та Євхаристію. Крім цього, Іоанн та Василій є авторами Божественної Літургії, яка проводиться і нині.
Святий Василій та Григорій жили в IV столітті, були майже однолітками і товаришували. Іоанн золотоустий народився в Антіохії та був молодший за двох єпископів на 20 років.
*****
Святий Василій з дитинства дотримувався аскетичного способу життя, відрізнявся кмітливістю та прагнув змін. Завдяки заможним батькам хлопчик зміг здобути чудову освіту і стати визначним проповідником, організатором та реформатором богослужіння.
Крім цього, Василій опікувався нужденними та сиротами, а також був творцем правил монашого життя.
*****
Григорій Богослов народився в родині єпископа, матір хлопчика до народження сина дала обітницю віддати дитину для служіння Богові. Втім, парубок вирішив присвятити життя християнству після того, як врятувався в шторм дорогою на навчання.
Під час навчання в Афінах Григорій зустрів Василія, який потім призначив друга єпископом. Через декілька років Григорій став архієпископом Константинополя та відзначився як досконалий проповідник.
*****
Іоанн Золотоустий народився в Антіохії та спершу показав себе як побожний священник. Його проповіді були палкими і надихаючими, за що Іоанн отримав своє друге ім'я, а згодом став архієпископом Константинополя.
Крім цього, Іоанн був блискучим адвокатом та оратором. В своїх проповідях єпископ надав чіткі пояснення великої частини Святого Письма Нового і Старого Заповіту.
За народними прикметами, щоб не накликати на себе невдачі та лихо, сьогодні не можна:
Цього дня заведено залагоджувати конфлікти з близькими людьми, інакше сварки залишаться на весь рік.
За новим календарем, 30 січня день ангела святкують власники таких імен: Володимир, Василь, Григорій, Максим, Іван.
Крім цього, за старим календарем сьогодні іменини відзначають: Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван.
Раніше ми писали про те, які церковні свята відзначаються в лютому за старим календарем.
Читайте також, які церковні свята за новим календарем будуть в лютому 2025 року.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.