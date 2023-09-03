Церковне свято 3 вересня: головні прикмети дня і найсильніша молитва

Історія свята

Тадей (Фадей) народився в сирійському місті Едессі. Одного дня, прийшовши до Єрусалима, він почув проповідь Іоана Предтечі, після чого охрестився в Йордані. А коли зустрів Ісуса, то став його учнем.

Після страти Христа Тадей почав проповідувати у Сирії і Месопотамії, щоб навернути місцевих у християнство. Часто його проповіді супроводжувались дивами. Одного разу він зцілив царя Абгара від прокази. Той хотів нагородити апостола, але Тадей відмовився від земних благ і далі пішов прославляти Христа і нести слово Боже серед людей. З проповідями він дійшов до фінікійського міста Віріта (Бейрута), створив там церкву і прожив до 44 року.

Сьогодні також вшановують мученицю Василину Нікомідійську, яка постраждала за віру Христову за імператора Діоклітіана. У 9-річному віці їй наказали зректися Христа, однак вона відмовилась. Через це її наказали піддати тортурам. Але з Божою поміччю вона залишилася живою і неушкодженою після них.

У народі в цей день збирали яблука і прибирали льон, якщо погода була суха.

Прикмети дня

якщо на деревах багато павутини, то чекайте потепління

багато ягід на горобині - буде дощова осінь

багато жолудів на дубі - січень буде сніжним

якщо день ясний і теплий - така погода буде весь вересень

кури линяють - буде тепла зима

миші крадуть зерно - буде холодна і сніжна зима

Що не можна робити сьогодні

вирушати у далеку дорогу. А якщо таки треба кудись поїхати, то перед дорогою помоліться

їсти м'ясні страви і вживати спиртне

прислухатися до чужих порад

робити великі покупки або укладати фінансові угоди

День ангела сьогодні святкують: Ібрагім, Ігнатій, Корнелій, Олександр, Павло, Тимофій, Рафаїл, Тадей, Марта і Марфа.

Головна молитва

"О, святий Юдо Тадею, що був гідний належати до родини Спасителя, Пресвятої Діви Марії і Святого Йосифа, прибігаю до Тебе через Найсвятіше Серце Ісуса, хочу приносити Богу славу за ласки, Тобі уділені. Впавши на коліна, прошу Тебе покірно через Найсвятіше Серце Ісуса, споглянь на мене милосердно, не погорди моєю смиренною просьбою, щоб довір’я не було захитане. Тобі Бог уділив ласки, що приходиш людям з допомогою в безнадійних обставинах. О прийди Ти мені з поміччю, щоби я міг (могла) милосердя Боже звеличати вовік-віків. Амінь.

Ціле своє життя буду тобі вдячний (вдячна) і залишуся ревнішним (ревнішою) Твоїм (Твоєю) почитателем (почитателькою). Святий Тадею, особливий Опікуне в безнадійному положенні, молися за нами". Амінь.