Церковне свято 3 липня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Якинт народився в місті Кесарія Каппадокійська, що знаходиться на території сучасної Туреччини, у III столітті. Він був юнаком з високою моральною чесністю і завжди дотримуватися твердої віри в Христа. Відомо, що він служив камергером при дворі римського імператора Траяна (98-117 рр.).

Коли відбувалися жорстокі гоніння християн, Якинт, бувши щирим християнином, відмовився брати участь у язичницьких ритуалах і приносити жертви ідолам. Імператор наказав карати тих, хто відмовлявся поклонятися римським богам, тому Якинта було схоплено.

За віру його піддавали жорстоким тортурам. Його кинули до в'язниці на багато днів, але всупереч стражданням, Якинт залишався вірним своєму Господу та не зрікся Христа.

Він помер у в'язниці від виснаження і голоду. Наразі святий Якинт вшановується як мученик у православній церкві.

Святий мученик Якинт (зображення: parafiadymytria.org.ua)

День пам'яті святого Анатолія

Святий Анатолій, патріарх Царгородський, народився наприкінці IV або на початку V століття. До того, як його обрали патріархом, він служив на різних церковних посадах, зокрема першу добру репутацію за свою мудрість і благочестя здобув бувши архідияконом в Олександрії.

Анатолія обрали патріархом У 449 році, після Другого Ефеського собору (також відомого як "Розбійницький собор"), коли патріарха Флавіана Константинопольського змістили та переслідували.

Одним із найважливіших моментів патріаршества Анатолія став Халкедонський собор 451 року. Його скликали для розв'язання християнських питань і засудження єресі.

Анатолій відіграв ключову роль у проведенні собору та затвердженні Халкедонського символу віри, який підтвердив доктрину про дві природи Христа - божественну і людську.

Активно працював над зміцненням церковної дисципліни та підтриманням єдності серед вірян. Встановлював нові церковні правила та намагався впорядкувати життя в імперії, підтримуючи контакти з іншими патріархатами, зокрема з Александрійським і Римським.

Анатолій помер у 458 році. Тоді ж його канонізували та зарахували до лику святих.

Святий Анатолій, патріарх Царгородський (зображення: parafiadymytria.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 3 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Починати нову справу - нічого не вийде

Брати або давати гроші в борг - до сварки

Лаятися чи сваритися, пліткувати

Вживати алкогольні напої

Робити амулети - будуть приваблювати нечисту силу.

У давнину цього дня люди влаштовували народні гуляння, адже святкували Маків день, який вважався серединою літа. Вдень було заведено збирати маки, а ввечері спілкуватися з друзями та рідними.

Народні прикмети і традиції цього дня

Багато павутиння - буде гана погода

Дощить - серпень очікується похмурий

Ясна погода - затримається надовго

Багато комарів та мошок - спека буде довго

Мало їдять домашні тварини - наближається негода.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Михайло, Олександр, Іван, Костянтин, Антон, Василь, Георгій, Демид, Марк, Анатолій, Родіон, Фома.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: