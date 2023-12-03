Церковне свято 3 грудня: що сьогодні треба зробити, щоб привернути удачу

3 грудня церква за новим календарем вшановує пам'ять пророка Софонії.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Це один з дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Софонії, дев'яту серед книг "малих пророків".
Святий пророк Софонія жив за часів правління царя Йосії у VIІ ст. до н.е. Святий пророкував страшні Божі кари, які впадуть на Єрусалим, бо місто не наближалося до Бога, князі і священники були нечестиві, оскверняли святині й не виконували законів. За його пророцтвом після кари Божої прийде прощення. Пророк також передбачив народження месії Ісуса Христа.
Про життя святого залишилось вкрай мало інформації. Відомо, що він деякий час жив у царському палаці, де проповідував покаяння і допомагав царю винищувати ідолопоклонство.
Також сьогодні вшановують преподобного Іоанна Мовчальника. Він жив у V ст., після того, як померли його батьки, він половину статків роздав бідним, а решту витратив на спорудження храмів. Наші предки, вшановуючи цього святого, вірили, що сьогодні варто провести день у мовчанні, а якщо й говорити, то зважувати усі слова.
Також у народі вірили, що якщо сьогодні вдосвіта поглянути у дзеркало, то можна побачити свою долю.
Сьогодні день ангела святкують: Андрій, Гаврило, Георгій, Єфрем, Іван, Микола, Федір.
"Ангеле Божий, що повсякчас за моєю спиною стоїш! Ти всяке діяння моє бачиш, слово кожне чуєш, думу всяку читаєш. До тебе моя грішна душа звертається та допомоги просить. Помолися зі мною Господу за гріхи мої, минулі та майбутні. Покажи мені шлях істинний, до Отця нашого ведучий. Підсоби в справах праведних, захисти від лиха худого. Принеси процвітання в життя моє в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа". Амінь.
Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.
Читайте також про те, коли відзначати головні зимові свята за новим календарем.