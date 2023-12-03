Церковный праздник 3 декабря: что сегодня нужно сделать, чтобы привлечь удачу

3 декабря церковь по новому календарю чтит память пророка Софонии.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Это один из двенадцати малых библейских пророков, написавший Книгу пророка Софонии, девятую среди книг "малых пророков".
Святой пророк Софония жил во времена правления царя Иосии в VII в. до н. Святой предсказывал страшные Божьи наказания, которые падут на Иерусалим, потому что город не приближался к Богу, князья и священники были нечестивы, оскверняли святыни и не соблюдали законов. По его пророчеству после наказанья Божьего придет прощение. Пророк также предсказал рождение мессии Иисуса Христа.
О жизни святого осталось очень мало информации. Известно, что он некое время жил в царском дворце, где проповедовал покаяние и помогал царю искоренять идолопоклонство.
Также в сегодня почитают преподобного Иоанна Молчальника. Он жил в V в., после того, как умерли его родители, он половину состояния раздал бедным, а остальное потратил на строительство храмов. Наши предки, чествуя этого святого, верили, что сегодня стоит провести день в молчании, а если говорить, то взвешивать все слова.
Также в народе верили, что если сегодня на рассвете посмотреть в зеркало, то можно увидеть свою судьбу.
Сегодня день ангела отмечают: Андрей, Гаврило, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Федор.
"Ангел Божий, который постоянно за моей спиной стоишь! Ты всякое деяние мое видишь, слово каждое слышишь, думу всякую читаешь. К тебе моя грешная душа обращается и помощи просит. Помолись со мной Господу за грехи мои, прошлые и будущие. Укажи мне путь истинный, к Отцу нашему ведущий. Помоги в делах праведных, защити от бедствия. Принеси процветание в жизнь мою во имя Отца, и Сына, и Святого Духа". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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