Церковне свято 3 березня: суворі заборони дня і сильна молитва за добробут сім'ї

3 березня церква за новим календарем вшановує пам’ять мучеників Євтропія, Клеоніка, Василіска, за старим стилем у цей день молилися до святителя Лева, папи Римського.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Святих Євтропія, Клеоніка, Василіска закатували за віру у Христа у місті Амасії Понтійській (Мала Азія) на початку IV століття. Всі вони перебували у в'язниці за часів правління імператора Максиміана. Спершу їх протягом трьох днів піддавали страшним тортурам, але навіть під страхом смерті вони не зреклися своєї віри. Тоді братів Клеоніка та Євтропія розіп'яли, а Василіска язичники зарубали мечем. Після страти святих поховали, а біля їхніх мощей ставилися численні дива.

У цей день наші предки проводили різноманітні обряди для задобрення Сонця-божества. Люди виходили на свої земельні ділянки і перетинали їх хрест-навхрест. Вважалося, що це заклик до небесного світила допомогти розтопити сніг.

Також у цей день дівчата проводили спеціальний ритуал, щоб зберегти красу. Для цього потрібно було вмити обличчя до сходу сонця водою, у якій до цього "заночувало" щось срібне або яйце. Такий обряд зберігав молодість і красу на рік. А ще вірили, що на це свято сняться віщі сни.

Прикмети дня

якщо навколо дерева тане сніг - весна буде затяжною

прилетіли шпаки - буде багатий урожай

ворона копирсається у снігу - чекайте ясної і теплої погоди

синиці щебечуть - скоро буде потепління

прилетіли дикі гуси - почнуться весняні паводки

дзвінкий грім - буде ясна погода, глухий - негода

Що не можна сьогодні робити

ходити до лісу, бо можна наткнутись на диких звірів, які саме у цей день прокидаються від зимової сплячки

позичати хліб, сіль і гроші після заходу сонця

виносити сміття після полудня, бо з ним викинете благополуччя, сімейну гармонію і достаток

лихословити, хвалитися і скупитися

День ангела сьогодні святкують: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат.

Молитва за сім'ю

"Ласкавий Господи, Ісусе Христе, Ти захотів провести довгі роки Свого земного життя в назаретській Сім'ї, благаю Тебе, благослови мою дорогу сім'ю: батька, матір, братів, сестер, усіх свояків. Пошли їм милість, щоб усім серцем любили Тебе, охорони їх від усякого лиха.

Подай злагоду моїй сім'ї, бо злагода - це великий Твій дар. Оточи мою сім'ю Божою любов'ю, яка насолоджує прикрощі земного життя. Будь з нами у важкі години, щоб за Твоєю Милістю ми вийшли з цього світу і пішли до Неба навіки прославляти Тебе. Маріє, найкраща наша Мати й зразок для кожної сім'ї, будь завжди з моєю дорогою сім'єю". Амінь.