Церковне свято 29 жовтня: що сьогодні заборонено робити, інакше накликаєте лихо

Традиції цього дня

29 жовтня за православним календарем треба вшановувати пам'ять великомучениці Анастасії Римлянської, яка присвятила життя Богу і пішла до монастиря. Вона допомагала всім жебракам та хворим.

Анастасію намагалися змусити відмовитись від віри, але вона не здалася навіть під тортурами. У результаті їй відтяли голову. Тепер Анастасія Римлянська вважається покровителькою жінок, зокрема тих, хто страждає від жорстокості, насильства та принижень.

Цього дня варто допомагати бідним, приділити увагу тим, хто потребує підтримки. Вважається, що якщо ви зробите добру справу для жінки, удача буде на вашому боці.

Прикмети дня

в небі немає зірок і туман - настав час негоди

собаки виють на місяць - зима близько

птахи засіли біля годівниці - час зробити запаси

Хмари закривають сонце – осінь закінчиться морозами.

Що не можна сьогодні робити

Цього дня категорично заборонено з'ясовувати стосунки та ображати жінок. Не варто вживати нецензурну лайку, так ви накличете лихо. Також не можна відмовляти тим, хто прийде з протягнутою рукою. Допоможіть усім, хто про це попросить.

Щоб біда обійшла стороною ваш будинок – думайте лише про хороше. Не можна нагнітати, сумувати та думати про смерть.

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Анастасія, Микола, Василь, Ганна,

Головна молитва дня

"О, багатостраждальна і премудра великомyченице Христова Анастасіє! Ти дyшею на Небесах біля Престолу Господнього перебуваєш, а на землі, даною тобі благодаттю, різні зцілення здійснюєш.

Зглянься милостиво на нас, що стоїмо і молимось перед іконою твоєю, просячи твоєї допомоги. Вознеси до Господа святі молитви наші і виблагай нам прощення гріхів наших, недужим – зцілення, тим, що у скорботі та бідах перебувають – швидку допомогу.

Ублагай Господа, щоб сподобив нас всіх християнської кoнчини, доброї відповіді на Страшному Суді Своєму, щоб сподобилися і ми разом з тобою славити Отця і Сина, і Святого Духа навіки-віків. Амінь".