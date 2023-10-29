RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 29 октября: что сегодня запрещено делать, иначе накличете беду

Какой сегодня день (фото: pixabay.com)
Автор: Полина Иваненко

28 октября православная церковь чтит память великомученицы Анастасии Римлянской.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

29 октября по православному календарю нужно чтить память великомученицы Анастасии Римлянской, которая посвятила жизнь Богу и ушла в монастырь. Она помогала всем нищим и больным.

Анастасию пытались заставить отказаться от веры, но она не сдалась даже под пытками. В итоге ей отрубили голову. Теперь Анастасия Римлянская считается покровительницей женщин, в частности тех, кто страдает от жестокости, насилия и унижений.

В этот день стоит помогать бедным, уделить внимание тем, кто нуждается в поддержке. Считается, что если вы сделаете доброе дело для женщины, удача будет на вашей стороне.

Приметы дня

  • в небе нет звезд и туман - пришло время непогоды
  • собаки воют на луну - зима близко
  • птицы засели у кормушки - время сделать запасы 
  • тучи закрывают солнце - осень закончится морозами.

Что нельзя сегодня делать

В этот день категорически запрещено выяснять отношения и грубить женщинам. Не стоит употреблять нецензурную брань, так вы накличете беду. Также нельзя отказывать тем, кто придет с протянутой рукой. Помогите всем, кто об этом попросит.

Чтобы беда обошла стороной ваш дом - думайте лишь о хорошем. Нельзя нагнетать, грустить и думать о смерти.

День ангела сегодня отмечают: Иван, Анастасия, Николай, Василий, Анна, 

Главная молитва дня

"О, многострадальная и премудрая великомученица Христова Анастасия! Ты душою на Небесах у Престола Господня пребываешь, а на земле, данной тебе благодатью, совершаешь разные исцеления.

Обратись милостиво на нас, что стоим и молимся перед твоей иконой, прося твоей помощи. Вознеси к Господу святые молитвы наши и умоляй нам прощения грехов наших, немощным – исцеления, тем, что в скорби и бедах пребывают – скорую помощь.

Умоли Господа, чтобы сподобил нас всех христианской кончины, доброго ответа на Страшном Суде Своем, чтобы сподобились и мы вместе с тобой славить Отца и Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь".

 

Напомним, ранее стало известно, какие праздники будут в октябре.

Также недавно появился церковный календарь на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
святасвята Україницерковный календарь