Церковне свято 28 жовтня: що сьогодні треба зробити, аби відвернути хвороби

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Великомучениця Параскева Іконійська (Параскева П'ятниця) жила в III столітті в місті Іконія у Малій Азії. Вона народилася у християнській родині. Її батьки довго не могли мати дітей, тому щиро молилися Богу, щоб послав їм нащадка. Щоп'ятниці вони постилися. А коли у них народилася донька, вони назвали її Параскева, що в перекладі з грецької означає - п'ятниця.

Параскева росла набожною, навернула численних язичників у християнство. Розлючені жерці запроторили Параскеву до в'язниці, де її згодом замучили.

Святу Параскеву вважали жіночою заступницею. Предки вірили, що молитва до неї вбереже від хвороб, а також приверне добробут у дім. Її образ прикрашали квітами і травами, після цього вони вважалися цілющими - з них готували відвари, а також їх додавали у воду під час купання дітей, щоб ті не хворіли.

У народі цей день також називали "бабським святом", а ще - Параскева Льняниця, оскільки у цей день розпочинали різні роботи з льоном.

Прикмети дня

якщо на деревах іній - будуть заморозки

ранковий туман віщує відлигу

якщо йде сніг - весна буде ранньою

місяць у багряному світінні - чекайте морозної і сніжної зими

випав сніг - наступного року буде багатий урожай хліба

якщо сьогодні хмарно - у середині грудня будуть сильні морози

Що не можна сьогодні робити

жінкам не можна ходити із розпущеним волоссям, а також шити, в'язати, вишивати і прясти

багато сміятись, інакше будете багато плакати

мити підлогу

вагітним не можна давати гроші у борг

зятю не можна сперечатись із тещею

День ангела сьогодні святкують: Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен, Ян, Ганна, Неоніла, Параскева.

Головна молитва дня

"Свята невісто Христова, багатостраждальна мученице Параскево! Ти з юності всією душею твоєю і всім серцем твоїм полюбила Христа Спасителя і живучи побожно серед невірних безбоязно проповідувала їм Святу Євангелію.

Ти з днів юності твоєї завжди благоговійно шанувала дні спасительних страждань Господа нашого Ісуса Христа і ради Нього сама добровільно постраждала. Тому і ми нині вітаємо тебе, багатостраждальна, і, дивлячись на святу ікону твою, з розчуленістю взиваємо до тебе – ублагай Господа за нас, що стоїмо і молимося тобі.

Нехай подасть Він і нам, як тобі, терпеливість і благодушність у бідах і скорботних обставинах; нехай за твоїм заступництвом дарує мирне і безгрішне життя, здоров’я і спасіння.

Нехай зішле Своє святе благословення і мир на нашу рідну Україну, а всім православним християнам нехай подасть твоїми молитвами утвердження у вірі, зростання у надії і християнській любові; нехай очистить нас від усякої скверни і ницості, нехай огородить нас святими Своїми ангелами, захистить, збереже і помилує святою Своєю благодаттю і вчинить спадкоємцями і причасниками Небесного Свого Царства.

І так, досягнувши спасіння твоїми святими молитвами за твоїм заступництвом, всеславна невісто Христова Параскево, прославимо всі пречесне і величне ім’я Бога Отця і Сина, і Святого Духа, який живе і царює нині і повсякчас, і навіки-віків". Амінь.