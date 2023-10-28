Церковный праздник 28 октября: что сегодня нужно сделать, чтобы предотвратить болезни
28 октября православная церковь чтит память великомученицы Параскевы Иконийской.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Великомученица Параскева Иконийская (Параскева Пятница) жила в III веке в городе Икония в Малой Азии. Она родилась в христианской семье. Ее родители долго не могли иметь детей, потому искренне молились Богу, чтобы послал им потомка. Каждую пятницу они постились. А когда у них родилась дочь, они назвали ее Параскева, что в переводе с греческого означает - пятница.
Параскева росла благочестивой, обратила многочисленных язычников в веру христианство. Разъяренные жрецы упекли Параскеву в тюрьму, где ее потом замучили.
Святую Параскеву считали женской покровительницей. Предки верили, что молитва к ней убережет от болезней, а также привлечет благополучие в дом. Ее образ украшали цветами и травами, после этого они считались целебными - из них готовили отвары, а также добавляли в воду во время купания детей, чтобы те не болели.
В народе этот день называли "Бабский праздник", а еще - Параскева Льняница, поскольку в этот день начинали разные работы со льном.
Приметы дня
- если на деревьях иней - будут заморозки
- утренний туман предвещает оттепель
- если идет снег - весна будет ранней
- луна в багряном свечении - ждите морозной и снежной зимы
- выпал снег - в следующем году будет богатый урожай хлеба
- если сегодня облачно - в середине декабря будут сильные морозы
Что нельзя сегодня делать
- женщинам нельзя ходить с распущенными волосами, а также шить, вязать, вышивать и прясть
- много смеяться, иначе будете много плакать
- мыть пол
- беременным нельзя давать деньги взаймы
- зятю нельзя спорить с тещей
День ангела сегодня празднуют: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иоанн, Лукьян, Семен, Ян, Анна, Неонила, Параскева.
Главная молитва дня
"Святая невеста Христова, многострадальная мученица Параскева! Ты с юности всей душой твоей и всем сердцем твоим возлюбила Христа Спасителя и живя набожно среди неверных безбоязненно проповедовала им Святое Евангелие.
Ты со дней юности твоей всегда благоговейно уважала дни спасительных страданий Господа нашего Иисуса Христа и ради Него сама добровольно пострадала. Поэтому и мы ныне поздравляем тебя, многострадальная, и, глядя на святую икону твою, с умилением взываем к тебе - умоляй Господа за нас, что стоим и молимся тебе.
Да даст Он и нам, как тебе, терпение и благодушие в бедах и скорбных обстоятельствах; пусть по твоему покровительству дарует мирную и безгрешную жизнь, здоровье и спасение.
Пусть сошлет Свое святое благословение и мир на нашу родную Украину, а всем православным христианам да подаст твоими молитвами утверждение в вере, рост в надежде и христианской любви; пусть очистит нас от всякой скверны и низости, да оградит нас святыми Своими ангелами, защитит, сохранит и помилует святой Своей благодатью и совершит наследниками и причастниками Небесного Своего Царства.
И так, достигнув спасения твоими святыми молитвами за твоим покровительством, всеславная невеста Христова Параскева, прославим все пречестное и величественное имя Бога Отца и Сына, и Святого Духа, живущего и царствующего ныне и постоянно, и во веки веков". Аминь.
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