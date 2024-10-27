Церковне свято 28 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

28 жовтня православні українці вшановують пам'ять святої мучениці Параскеви за новим церковним календарем. У народі цей день називають Параскеви П'ятниці.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Свята Параскева народилася в місті Іконій, яке зараз знаходиться в Туреччині. Вона була дочкою багатих і благочестивих батьків, а її ім’я "Параскева" означає "п’ятниця", день, коли вона народилась.
З раннього віку Параскева дуже вірила в Бога і вирішила присвятити своє життя служінню Христу. Вона відмовилася від заміжжя та матеріальних благ, вибравши шлях аскетизму.
Коли почалися переслідування християн за часів римських імператорів, Параскева стала жертвою гонінь. Вона витримала багато тортур, але не відреклася від своєї віри. За це її стратили, і вона стала мученицею за свою відданість Христу.
День великомучениці Параскеви, святої П'ятниці (зображення: Вікіпедія)
Не можна погано говорити про покійників, адже це заважає їхнім душам знайти спокій.
У народі цей день називають Параскеви П'ятниці. Святій мучениці молилися за щасливе заміжжя та легкі пологи. Ті, хто не міг завагітніти, просили святу про допомогу в цій справі.
Завтра іменини святкують: Арсен, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Неоніла.
За гороскопом люди, які народилися 28 жовтня - Скорпіони.
Окрім церковного свята, 28 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Вікіпедія.