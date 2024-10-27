Церковный праздник 28 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

28 октября православные украинцы чтят память святой мученицы Параскевы по новому церковному календарю. В народе этот день называют Параскевы Пятницы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святая Параскева родилась в городе Иконии, который сейчас находится в Турции. Она была дочерью богатых и благочестивых родителей, а ее имя "Параскева" означает "пятница", день, когда она родилась.
С раннего возраста Параскева очень верила в Бога и решила посвятить свою жизнь служению Христу. Она отказалась от замужества и материальных благ, выбрав путь аскетизма.
Когда начались преследования христиан при римских императорах, Параскева стала жертвой гонений. Она выдержала много пыток, но не отреклась от своей веры. За это ее казнили, и она стала мученицей за свою преданность Христу.
День великомученицы Параскевы, святой Пятницы (изображение: Википедия)
Нельзя плохо говорить о покойниках, ведь это мешает их душам обрести покой.
В народе этот день называют Параскевы Пятницы. Святой мученице молились о счастливом замужестве и легких родах. Те, кто не мог забеременеть, просили святую о помощи в этом деле.
Завтра именины празднуют: Арсен, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Неонила.
По гороскопу люди, родившиеся 28 октября -Скорпионы.
Кроме церковного праздника, 28 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.