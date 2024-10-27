Церковне свято 28 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

28 жовтня православні українці вшановують пам'ять святої мучениці Параскеви за новим церковним календарем. У народі цей день називають Параскеви П'ятниці.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 28 жовтня у церковному календарі

Свята Параскева народилася в місті Іконій, яке зараз знаходиться в Туреччині. Вона була дочкою багатих і благочестивих батьків, а її ім’я "Параскева" означає "п’ятниця", день, коли вона народилась.

З раннього віку Параскева дуже вірила в Бога і вирішила присвятити своє життя служінню Христу. Вона відмовилася від заміжжя та матеріальних благ, вибравши шлях аскетизму.

Коли почалися переслідування християн за часів римських імператорів, Параскева стала жертвою гонінь. Вона витримала багато тортур, але не відреклася від своєї віри. За це її стратили, і вона стала мученицею за свою відданість Христу.

День великомучениці Параскеви, святої П'ятниці (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити

Лихословити і сваритися

Конфліктувати, пліткувати

Відмовляти у допомозі

Думати про погане.

Не можна погано говорити про покійників, адже це заважає їхнім душам знайти спокій.

Народні прикмети і традиції 28 жовтня

Яскраво виблискує місяць - буде дощ

Зранку густий туман - до відлиги

На деревах іній - чекайте мороз

Пішов сніг - до гарного врожаю

Комахи ще не сховалися - зима буде теплою

На сході сонця хмарно - насувається негода.

У народі цей день називають Параскеви П'ятниці. Святій мучениці молилися за щасливе заміжжя та легкі пологи. Ті, хто не міг завагітніти, просили святу про допомогу в цій справі.

У кого день ангела 28 жовтня

Завтра іменини святкують: Арсен, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Неоніла.

За гороскопом люди, які народилися 28 жовтня - Скорпіони.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 28 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: