Церковный праздник 28 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

28 октября православные украинцы чтят память святой мученицы Параскевы по новому церковному календарю. В народе этот день называют Параскевы Пятницы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 28 октября в церковном календаре

Святая Параскева родилась в городе Иконии, который сейчас находится в Турции. Она была дочерью богатых и благочестивых родителей, а ее имя "Параскева" означает "пятница", день, когда она родилась.

С раннего возраста Параскева очень верила в Бога и решила посвятить свою жизнь служению Христу. Она отказалась от замужества и материальных благ, выбрав путь аскетизма.

Когда начались преследования христиан при римских императорах, Параскева стала жертвой гонений. Она выдержала много пыток, но не отреклась от своей веры. За это ее казнили, и она стала мученицей за свою преданность Христу.

День великомученицы Параскевы, святой Пятницы (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Злословить и ссориться

Конфликтовать, сплетничать

Отказывать в помощи

Думать о плохом.

Нельзя плохо говорить о покойниках, ведь это мешает их душам обрести покой.

Народные приметы и традиции 28 октября

Ярко сверкает луна - будет дождь

Утром густой туман - к оттепели

На деревьях иней - ждите мороз

Пошел снег - к хорошему урожаю

Насекомые еще не спрятались - зима будет теплой

На восходе облачно - надвигается ненастье.

В народе этот день называют Параскевы Пятницы. Святой мученице молились о счастливом замужестве и легких родах. Те, кто не мог забеременеть, просили святую о помощи в этом деле.

У кого день ангела 28 октября

Завтра именины празднуют: Арсен, Георгий, Дмитрий, Егор, Иван, Максим, Николай, Степан, Анна, Неонила.

По гороскопу люди, родившиеся 28 октября -Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 28 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: