Церковне свято 28 січня: що не можна сьогодні робити, щоб не розгнівати святих

Історія свята

Єфрем Сирієць (або Сирін) є одним з найвидатніших вчителів Церкви та письменників Сирії. Народився святий за часів правління імператора Костянтина (306-337 роки). Він був ченцем-мандрівником, поетом, філософом, мислителем. Увесь свій час він присвячував писанню та проповідям Слова Божого.

Святий довгий час жив в самотності, тому його не відносять до кліру будь-якої Церкви. Деякі джерела стверджують, що Єфрем був ієродияконом. Відповідно він отримав освячення.

Біографія преподобного Єфрема Сирійця залишається досить таємничою. Відомо, що за життя більшість його творів переклали грецькою мовою. Найвидатнішими його цитатами є: "Хто знайшов шлях довготерпіння, той знайшов шлях життя" та "Лікуй перше самого себе, а якщо не можеш, то оплакуй сліпоту свою".

Наші предки вірили, що у Єфремів день потрібно задобрити домовика - для нього залишали блюдечко з молоком і печивом. Також у цей день було заведено ходити у церкву.

Прикмети дня

якщо сьогодні темне небо - буде відлига

птахи низько літають - чекайте похолодання

дме вітер - скоро будуть дощі

дерева вкриті інеєм - незабаром прийде потепління

Що сьогодні не можна робити

вбивати комах: ані тарганів, ані клопів, ані цвіркунів, інакше розгніваєте святих

скандалити і вживати погані слова

зловживати алкоголем, а також переїдати

виносити погані новини з хати

брати і давати гроші у борг

День ангела сьогодні святкують: Юхим, Георгій, Охрім, Ісак, Володимир, Яків, Палладій, Юрій.

Головна молитва дня

"Господи і Владико життя мого, дух лінивства, недбальства, владолюбства й пустослів’я віджени від мене. (Доземний поклін)

Дух же доброчесності і смиренномудрія, терпіння й любові даруй мені, недостойному рабові твоєму (недостойній рабі твоїй). (Доземний поклін)

Так, Господи царю, дай мені бачити мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний єси на віки вічні. Амінь. (Доземний поклін)

Після цього 12 малих поклонів, молячись:

Боже, милостивий будь мені, грішному (грішній).

Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене.

Без числа нагрішив (нагрішила) я, Господи, прости мені.

(Потім) Господи і Владико життя мого, духа лінивства, недбальства, владолюбства і пустослів’я віджени від мене. Дух же доброчесності і смиренномудрія, терпіння й любові даруй мені, недостойному рабові твоєму (недостойній рабі твоїй). Так, Господи царю, дай мені бачити мої прогрішення і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний єси на віки віків". Амінь. (Доземний поклін)