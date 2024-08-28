Церковне свято 28 серпня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Преподобний Мойсей

Преподобний Мойсей Мурин жив у IV столітті в Єгипті. Він був ефіопом із темною шкірою, тому його назвали "Мурин". Молодим він став ватажком банди розбійників, але згодом розкаявся, залишив банду та пішов до монастиря, де його прийняли після довгих прохань.

У монастирі Мойсей суворо постив і молився, оплакуючи свої гріхи. Коли на його келію напали розбійники, він зв'язав їх і привів до монастиря, де вони, побачивши його прощення, покаялися і стали монахами.

Мойсей довго боровся зі своїми пристрастями і з часом здобув перемогу над ними. Його слава поширилася за межі монастиря, але він уникав слави.

Після багатьох років подвигів Мойсей був висвячений у диякони, а потім і у пресвітери. На 75-му році життя він передбачив напад розбійників і благословив монахів на відхід, але сам залишився і загинув разом із шістьма іноками близько 400 року.

Преподобний Мойсей Мурин, ієромонах (зображення: crkvenikalendar.com)

Августин Іппонський

Августин народився 13 листопада 354 року в Тагасті (сучасний Алжир). Його мати, Моніка, була християнкою, а батько, Патрицій, спочатку був язичником, але згодом прийняв віру дружини.

Освіту Августин здобув у Карфагені, де вивчав риторику і філософію. У молоді роки він цікавився маніхейством, проте згодом відмовився від нього, звернувшись до скептицизму та неоплатонізму.

Переломним моментом у його житті стало навернення до християнства в 386 році під впливом святого Амвросія та молитов матері. Він почув голос, який спонукав його читати Біблію, що стало початком його духовного переродження.

Після навернення Августин повернувся до Африки, заснував монастир у Тагасті та в 395 році став єпископом Гіппона. Як єпископ, він активно проповідував, писав і вів богословські дискусії, залишивши глибокий слід у християнській спадщині.

Св. Августин навчає у Римі (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 28 серпня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Дивитися у розбите дзеркало

Викидати або продавати свої речі

Витрачати гроші на непотріб

Обмінюватися особистими речами.

Також не рекомендується сьогодні робити пропозицію або свататися, адже вважається, що такий шлюб не буде вдалим. Окрім цього, радять відмовитися від прогулянок у незнайомих місцях 28 серпня, бо можна заблукати.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку багато роси - день буде сонячним

Почалася гроза - до теплої осені

Зранку густий туман - вдень гарна погода

На березі жовтіє листя - буде багато грибів

Хмари пливуть високо - до сонячного дня

Червоний захід неба - насувається негода.

Здавна українці вірили, що сьогодні ви можете знайти правильне рішення у складних ситуаціях, з'ївши грушу на заході сонця. Вірили, що після цього ви побачите під час сну знак, який підкаже що треба зробити.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Василь, Сергій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Георгій, Павло, Федір, Ганна.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

День міста Тернопіль

Всесвітній день нарциса

День публічного читання коміксів

День закидання голови.

Також сьогодні, 28 серпня - початок XVII літніх Паралімпійських ігор у Парижі.