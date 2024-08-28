Церковный праздник 28 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Преподобный Моисей

Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. Он был эфиопом с темной кожей, поэтому его назвали "Мурин". Молодым он стал предводителем банды разбойников, но впоследствии раскаялся, оставил банду и пошел в монастырь, где его приняли после долгих просьб.

В монастыре Моисей строго постился и молился, оплакивая свои грехи. Когда на его келью напали разбойники, он связал их и привел в монастырь, где они, увидев его прощение, раскаялись и стали монахами.

Моисей долго боролся со своими страстями и со временем одержал победу над ними. Его слава распространилась за пределы монастыря, но он избегал славы.

После многих лет подвигов Моисей был рукоположен в диаконы, а затем и в пресвитеры. На 75 году жизни он предсказал нападение разбойников и благословил монахов на уход, но сам остался и погиб вместе с шестью иноками около 400 года.

Преподобный Моисей Мурин, иеромонах (изображение: crkvenikalendar.com)

Августин Иппонский

Августин родился 13 ноября 354 г. в Тагасте (современный Алжир). Его мать, Моника, была христианкой, а отец, Патриций, сначала был язычником, но впоследствии принял веру жены.

Образование Августин получил в Карфагене, где изучал риторику и философию. В молодые годы он интересовался манихейством, однако впоследствии отказался от него, обратившись к скептицизму и неоплатонизму.

Переломным моментом в его жизни стало обращение в христианство в 386 году под влиянием святого Амвросия и молитв матери. Он услышал голос, побуждавший его читать Библию, что стало началом его духовного перерождения.

После обращения Августин вернулся в Африку, основал монастырь в Тагасте и в 395 году стал епископом Гиппона. Как епископ он активно проповедовал, писал и вел богословские дискуссии, оставив глубокий след в христианском наследии.

Св. Августин учит в Риме (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 28 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Смотреть в разбитое зеркало

Выбрасывать или продавать свои вещи

Тратить деньги на хлам

Обмениваться личными вещами.

Также не рекомендуется сегодня делать предложение или свататься, ведь считается, что такой брак не будет удачным. Кроме этого, советуют отказаться от прогулок в незнакомых местах 28 августа, потому что можно заблудиться.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром много росы - день будет солнечным

Началась гроза - к теплой осени

Утром туман - днем хорошая погода

На березе желтеют листья - будет много грибов

Облака плывут высоко - к солнечному дню

Красное закат неба - надвигается ненастье.

Издавна украинцы верили, что сегодня вы можете найти правильное решение в сложных ситуациях, съев грушу на закате. Верили, что после этого вы увидите во время сна знак, который подскажет, что нужно сделать.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Сергей, Иван, Макар, Моисей, Николай, Георгий, Павел, Федор, Анна.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

День города Тернополь

Всемирный день нарцисса

День публичного чтения комиксов

День заброса головы.

Также сегодня, 28 августа - начало XVII летних Паралимпийских игр в Париже.