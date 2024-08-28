Церковный праздник 28 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Сегодня, 28 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Моисея Мурина и святого Августина Иппонского по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Преподобный Моисей
Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. Он был эфиопом с темной кожей, поэтому его назвали "Мурин". Молодым он стал предводителем банды разбойников, но впоследствии раскаялся, оставил банду и пошел в монастырь, где его приняли после долгих просьб.
В монастыре Моисей строго постился и молился, оплакивая свои грехи. Когда на его келью напали разбойники, он связал их и привел в монастырь, где они, увидев его прощение, раскаялись и стали монахами.
Моисей долго боролся со своими страстями и со временем одержал победу над ними. Его слава распространилась за пределы монастыря, но он избегал славы.
После многих лет подвигов Моисей был рукоположен в диаконы, а затем и в пресвитеры. На 75 году жизни он предсказал нападение разбойников и благословил монахов на уход, но сам остался и погиб вместе с шестью иноками около 400 года.
Преподобный Моисей Мурин, иеромонах (изображение: crkvenikalendar.com)
Августин Иппонский
Августин родился 13 ноября 354 г. в Тагасте (современный Алжир). Его мать, Моника, была христианкой, а отец, Патриций, сначала был язычником, но впоследствии принял веру жены.
Образование Августин получил в Карфагене, где изучал риторику и философию. В молодые годы он интересовался манихейством, однако впоследствии отказался от него, обратившись к скептицизму и неоплатонизму.
Переломным моментом в его жизни стало обращение в христианство в 386 году под влиянием святого Амвросия и молитв матери. Он услышал голос, побуждавший его читать Библию, что стало началом его духовного перерождения.
После обращения Августин вернулся в Африку, основал монастырь в Тагасте и в 395 году стал епископом Гиппона. Как епископ он активно проповедовал, писал и вел богословские дискуссии, оставив глубокий след в христианском наследии.
Св. Августин учит в Риме (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 28 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Смотреть в разбитое зеркало
- Выбрасывать или продавать свои вещи
- Тратить деньги на хлам
- Обмениваться личными вещами.
Также не рекомендуется сегодня делать предложение или свататься, ведь считается, что такой брак не будет удачным. Кроме этого, советуют отказаться от прогулок в незнакомых местах 28 августа, потому что можно заблудиться.
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром много росы - день будет солнечным
- Началась гроза - к теплой осени
- Утром туман - днем хорошая погода
- На березе желтеют листья - будет много грибов
- Облака плывут высоко - к солнечному дню
- Красное закат неба - надвигается ненастье.
Издавна украинцы верили, что сегодня вы можете найти правильное решение в сложных ситуациях, съев грушу на закате. Верили, что после этого вы увидите во время сна знак, который подскажет, что нужно сделать.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Василий, Сергей, Иван, Макар, Моисей, Николай, Георгий, Павел, Федор, Анна.
За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День города Тернополь
- Всемирный день нарцисса
- День публичного чтения комиксов
- День заброса головы.
Также сегодня, 28 августа - начало XVII летних Паралимпийских игр в Париже.
Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам: что и почему запрещено.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Духовна велич Львова", Sogodni Svyato, Википедия.