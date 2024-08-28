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Церковный праздник 28 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Среда 28 августа 2024 06:05
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Церковный праздник 28 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Церковный праздник 28 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 28 августа, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Моисея Мурина и святого Августина Иппонского по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Преподобный Моисей

Преподобный Моисей Мурин жил в IV веке в Египте. Он был эфиопом с темной кожей, поэтому его назвали "Мурин". Молодым он стал предводителем банды разбойников, но впоследствии раскаялся, оставил банду и пошел в монастырь, где его приняли после долгих просьб.

В монастыре Моисей строго постился и молился, оплакивая свои грехи. Когда на его келью напали разбойники, он связал их и привел в монастырь, где они, увидев его прощение, раскаялись и стали монахами.

Моисей долго боролся со своими страстями и со временем одержал победу над ними. Его слава распространилась за пределы монастыря, но он избегал славы.

После многих лет подвигов Моисей был рукоположен в диаконы, а затем и в пресвитеры. На 75 году жизни он предсказал нападение разбойников и благословил монахов на уход, но сам остался и погиб вместе с шестью иноками около 400 года.

Церковный праздник 28 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Преподобный Моисей Мурин, иеромонах (изображение: crkvenikalendar.com)

Августин Иппонский

Августин родился 13 ноября 354 г. в Тагасте (современный Алжир). Его мать, Моника, была христианкой, а отец, Патриций, сначала был язычником, но впоследствии принял веру жены.

Образование Августин получил в Карфагене, где изучал риторику и философию. В молодые годы он интересовался манихейством, однако впоследствии отказался от него, обратившись к скептицизму и неоплатонизму.

Переломным моментом в его жизни стало обращение в христианство в 386 году под влиянием святого Амвросия и молитв матери. Он услышал голос, побуждавший его читать Библию, что стало началом его духовного перерождения.

После обращения Августин вернулся в Африку, основал монастырь в Тагасте и в 395 году стал епископом Гиппона. Как епископ он активно проповедовал, писал и вел богословские дискуссии, оставив глубокий след в христианском наследии.

Церковный праздник 28 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Св. Августин учит в Риме (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 28 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Смотреть в разбитое зеркало
  • Выбрасывать или продавать свои вещи
  • Тратить деньги на хлам
  • Обмениваться личными вещами.

Также не рекомендуется сегодня делать предложение или свататься, ведь считается, что такой брак не будет удачным. Кроме этого, советуют отказаться от прогулок в незнакомых местах 28 августа, потому что можно заблудиться.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром много росы - день будет солнечным
  • Началась гроза - к теплой осени
  • Утром туман - днем хорошая погода
  • На березе желтеют листья - будет много грибов
  • Облака плывут высоко - к солнечному дню
  • Красное закат неба - надвигается ненастье.

Издавна украинцы верили, что сегодня вы можете найти правильное решение в сложных ситуациях, съев грушу на закате. Верили, что после этого вы увидите во время сна знак, который подскажет, что нужно сделать.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Василий, Сергей, Иван, Макар, Моисей, Николай, Георгий, Павел, Федор, Анна.

За гороскопом люди, родившиеся сегодня - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День города Тернополь
  • Всемирный день нарцисса
  • День публичного чтения комиксов
  • День заброса головы.

Также сегодня, 28 августа - начало XVII летних Паралимпийских игр в Париже.

Раньше мы публиковали церковные ограничения по праздникам: что и почему запрещено.

Также читайте, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, "Духовна велич Львова", Sogodni Svyato, Википедия.

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