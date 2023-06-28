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Церковне свято 28 червня. Що потрібно зробити в особливий день, а що - категорично не можна

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Середа 28 червня 2023 06:00
Церковне свято 28 червня. Що потрібно зробити в особливий день, а що - категорично не можна Яке церковне свято 28 червня (РБК-Україна)
Автор: Styler

28 червня 2023 року за церковним православним календарем вшановується пам'ять святого мученика Фіта.

Що можна робити в особливий день, що заборонено, і як помолитися - читайте у матеріалі Styler.

У чому суть цього дня

Святий Фіт проживав наприкінці III – на початку IV століття в Римі. Його батько був сенатором-язичником, але виховував хлопчика християнин Модест, тому Віт хрестився і став разом із Модестом став проповідувати. Молодий хлопець був дуже освіченим та володів ораторською майстерністю, язичники любили його слухати, а згодом приймали хрещення. Віт володів даром лікування людей.

Вважалося, що це останній день, коли можна було сіяти жито, щоб отримати добрий урожай. Також у цей період визріває овес.

Які прикмети цього дня

  • Роса вранці сильна – рік буде врожайним
  • Туман вранці стелиться, отже, незабаром дощі
  • Коники дуже голосно тріщать - скоро будуть сильні дощі
  • Хмари на заході сонця жовтого кольору - значить, завтра буде дощ
  • Прикмети на 28 червня кажуть, що утопленик на День Фіта будь-яку правду розповість. Але без мови залишити може.

Що не можна робити у цей день

Цього дня намагалися зайвий раз не ходити до лісу, на луки та особливо на річку. За звичаєм сьогодні відбувається безліч нещасть. Особливо часто люди топляться у водоймах.

Є особливий звичай у цей день закликати знайомого потопельника та питати у нього правду.

Вранці треба на світанку вирушити на річку, де потонула людина, яка була особисто знайома. Розмовляти з кимось, пити, їсти та розчісуватися не можна.

День ангела 28 червня справляють Кіра, а також Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло та Модест, Семен та Федір.

Як помолитися за хороший урожай та благополуччя

Творець світу, повели землі Твоєї, щоб вона була плідною і принесла численні плоди. Нехай Твої роси та сонце, дощ та погода зроблять її врожайною.

Господи, ми посіяли Твоє зерно, віддане Твого покрову і Провидіння, зрошене потом Твого народу. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, Господи та Отче наш!

Просимо Тебе про це, Боже в Трійці Святий Єдиний, якому честь, хвала і подяка нині та на віки віків.

Амінь.

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