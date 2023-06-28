ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Церковный праздник 28 июня. Что нужно сделать в особенный день, а что - категорически нельзя

Новина українською →
Среда 28 июня 2023 06:00
Церковный праздник 28 июня. Что нужно сделать в особенный день, а что - категорически нельзя Какой церковный праздник 28 июня (РБК-Украина)
Автор: Styler

28 июня 2023 года по церковному православному календарю почитается память святого мученика Фита.

Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться - читайте в материале Styler.

В чем суть этого дня

Святой Фит проживал в конце III - начале IV века в Риме. Его отец был сенатором-язычником, но воспитывал мальчика христианин Модест, поэтому Вит крестился и стал вместе с Модестом стал проповедовать. Молодой парень был очень образованным и владел ораторским мастерством, язычники любили его слушать, а после принимали крещение. Вит владел даром исцеления людей.

Считалось, что это последний день, когда можно было сеять рожь, чтобы получить хороший урожай. Также в этот период вызревает овес.

Какие приметы этого дня

  • Роса утром сильная - год будет урожайным
  • Туман утром стелется, значит, скоро будут дожди
  • Кузнечики очень громко трещат - скоро будут сильные дожди
  • Облака на закате желтого цвета - значит, завтра будет дождь
  • Приметы на 28 июня говорят, что утопленник в День Фита любую правду расскажет. Но и без языка оставить может.

Что нельзя делать в этот день

В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку. По обычаю, сегодня происходит множество несчастий. Особенно часто люди топятся в водоемах.

Есть особый обычай в этот день призывать знакомого утопленника и спрашивать у него правду.

Утром нужно на рассвете отправиться на реку, где утонул человек, который был лично знаком. Разговаривать с кем-то, пить, есть и расчесываться нельзя.

День ангела 28 июня справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.

Как помолиться за хороший урожай и благополучие

Сотворитель мира, повели земли Твоей, чтобы она была плодотворной и принесла многочисленные плоды. Пусть Твои росы и солнце, дождь и погода сделают ее урожайной.

Господи, мы посеяли Твое зерно, преданное Твоему покрову и Провидению, орошенное потом Твоего народа. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, Господи и Отче наш!

Просим Тебя об этом, Боже в Троице Святой Единый, которому честь, хвала и благодарение ныне и во веки веков.

Аминь.

Раньше мы писали, когда праздновать Маковея и другие Спасы в 2023 году, и как изменятся даты в новом календаре.

Также узнайте, какие праздники отпразднуют украинцы в июле 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні Праздники в Украине