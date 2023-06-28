Церковный праздник 28 июня. Что нужно сделать в особенный день, а что - категорически нельзя

Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться - читайте в материале Styler.

В чем суть этого дня

Святой Фит проживал в конце III - начале IV века в Риме. Его отец был сенатором-язычником, но воспитывал мальчика христианин Модест, поэтому Вит крестился и стал вместе с Модестом стал проповедовать. Молодой парень был очень образованным и владел ораторским мастерством, язычники любили его слушать, а после принимали крещение. Вит владел даром исцеления людей.

Считалось, что это последний день, когда можно было сеять рожь, чтобы получить хороший урожай. Также в этот период вызревает овес.

Какие приметы этого дня

Роса утром сильная - год будет урожайным

Туман утром стелется, значит, скоро будут дожди

Кузнечики очень громко трещат - скоро будут сильные дожди

Облака на закате желтого цвета - значит, завтра будет дождь

Приметы на 28 июня говорят, что утопленник в День Фита любую правду расскажет. Но и без языка оставить может.

Что нельзя делать в этот день

В этот день старались лишний раз не ходить в лес, на луга и особенно на реку. По обычаю, сегодня происходит множество несчастий. Особенно часто люди топятся в водоемах.

Есть особый обычай в этот день призывать знакомого утопленника и спрашивать у него правду.

Утром нужно на рассвете отправиться на реку, где утонул человек, который был лично знаком. Разговаривать с кем-то, пить, есть и расчесываться нельзя.

День ангела 28 июня справляют Кира, а также Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил и Модест, Семен и Федор.

Как помолиться за хороший урожай и благополучие