Церковне свято 27 січня: що категорично заборонено робити і до якого святого молитися

27 січня церква за новим календарем вшановує святителя Іоана Золотоустого та перенесення його мощей до Константинополя. За старим стилем у цей день вшановували рівноапостольну Ніну.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Іоан Золотоустий народився у заможній християнській родині в IV столітті. Він рано залишився без батька, тож його виховала мама. Ще зовсім юним він пішов у ченці, потім дав обітницю мовчання і бути пустельником протягом 6 років. Тоді йому прийшло видіння про те, що його чекає мученицьке життя, але велика слава. Своє прізвище - Золотоустий святий отримав за унікальне ораторське вміння.

За проповіді Іоана засудила імператриця Євдоксія й відправила у заслання, але дорогою до місця ув'язнення святий помер. Сталося це у 407 році у місті Комани. Через 30 років його мощі урочисто перенесли до Константинополя.

Іоан Золотоустий один із найшанованіших святих у християнстві. Його вважають заступником людей, які у відчаї й перебувають на роздоріжжі. У молитвах його просять допомогти у духовному розвитку, пошуку себе, благополуччя в сім'ї.

Прикмети дня

якщо місяць сліпучо-білий - чекайте холодів, червоний - буде вітер

після хуртовин на снігових заметах утворюються закруглені гребені - буде хороший урожай

хмари низько пливуть - будуть сильні морози

горобці весь день співають - весна буде ранньою, але холодною

якщо в цей день різко потепліло, то лютий буде теплим

Що не можна сьогодні робити

робити покупки, бо шкодуватимете про них

дарувати подарунки

мити голову

лихословити, сваритися і проклинати

розповідати комусь свій сон

садити чи сіяти будь-які рослини, бо день вважається не родючим

День ангела сьогодні святкують: Іван, Йосип, Дмитро, Петро.

Головна молитва дня

"О, святий Іване Золотоустий, Господь Бог обдарував тебе талантами і послав на цю землю, щоб допомагав ти всім, хто потребує твоєї допомоги. Шаную тебе як мудрого святителя і вчителя і закликаю тебе позбавити раба (у) Божого (у) (ім’я) від злих думок, які штовхають його (її) на вчинки неправедні.

Наділи мудрістю того, кому необхідна підтримка, подаруй йому врозуміння, направ на шлях праведний". Амінь.