Церковный праздник 27 января: что категорически запрещено делать и к какому святому молиться

27 января церковь по новому календарю чествует святителя Иоанна Златоустого и перенос его мощей в Константинополь. По старому стилю в этот день чествовали равноапостольную Нину.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Иоанн Златоуст родился в состоятельной христианской семье в IV веке. Он рано остался без отца, поэтому его воспитала мама. Еще совсем юным он ушел в монахи, потом дал обет молчания и быть отшельником в течение 6 лет. Тогда ему пришло видение о том, что его ждет мученическая жизнь, но большая слава. Свою фамилию - Златоустый святой получил за уникальное ораторское умение.

За проповеди Иоанна осудила императрица Евдоксия и отправила в ссылку, но по пути к месту заключения святой умер. Случилось это в 407 году в Комане. Через 30 лет его мощи торжественно пересели в Константинополь.

Иоанн Златоуст является одним из самых почитаемых святых в христианстве. Его считают защитником людей, которые отчаялись и находятся на перепутье. В молитвах к нему просят помочь в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семье.

Приметы дня

если луна ослепительно-белая - ждите холодов, красная - будет ветер

после вьюг на снежных сугробах образуются закругленные гребни - будет хороший урожай

облака низко плывут - будут сильные морозы

воробьи весь день поют - весна будет ранней, но холодной

если в этот день резко потеплело, то февраль будет теплым

Что нельзя сегодня делать

делать покупки, потому что будете сожалеть о них

дарить подарки

мыть голову

злословить, ссориться и проклинать

рассказывать кому-то свой сон

сажать или сеять любые растения, потому что день считается неплодородным

День ангела сегодня празднуют: Иоанн, Иосиф, Дмитрий, Петр.

Главная молитва дня

"О, святой Иоанн Златоуст, Господь Бог одарил тебя талантами и послал на эту землю, чтобы помогал ты всем, кто нуждается в твоей помощи. Почитаю тебя как мудрого святителя и учителя и призываю тебя лишить раба (у) Божия (у) (им') я) от злых мыслей, толкающих его (ее) на поступки неправедные.

Надели мудростью того, кому необходима поддержка, подари ему понимание, направь на путь праведный". Аминь.