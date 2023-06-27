Церковне свято 27 червня: ось що не можна робити цього особливого дня, кому молитися

У чому суть свята

Єлисей був сином багатого орача, але вирішив не продовжувати справу батька, а проповідувати християнство. Святий був помічником пророка Іллі, а потім став самостійним пророком. Єлисей прожив довге життя та помер після 100 років.

Єлисея ще називають Єлисей Чудотворець, оскільки він робив багато чудес: зцілював хворих, пішки переходив річкою Йордан. Пророк Єлисей був єдиним свідком піднесення на небо пророка Іллі і за церковними переказами отримав у спадок від нього мантію як видимий знак успадкування пророчого духу.

За народними традиціями на Єлисея освячували новий одяг, щоб він приносив лише користь та удачу власнику.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними повір'ями, цього дня не можна лінуватися, інакше будуть серйозні фінансові проблеми. Небажано вживати спиртні напої чи ліки на спирті – ризикуєте погіршити своє самопочуття. Якщо побачите в цю дату квітку лютика - не зривайте, інакше буде конфлікт із кимось по роботі.

Народні прикмети на Єлисея

Якщо увечері буде йти дощ - до негоди протягом наступних 7 тижнів.

Багато комарів та мошок – до гарного врожаю ягід та грибів.

Якщо півень голосно і дивним часом співає, буде біда.

Коні іржуть – до врожаю вівса.

Сьогодні, 27 червня, іменини святкують Олександр, Георгій, Єлисей, Мефодій, Павло, Мстислав, Микола, Володимир, Єгор, Осип.

Молитва святому Єлисею

О, святый, славный пророче Божий Елисее! К тебе ныне прибегаем и смиренно просим, буди нам грешным ходатай у Престола Царя Славы. Вемы честное твое житие и славная деяния твоя, имиже, Господь, спасе верныя чада Своя. Милостию Илииною подадеся ти сугубая благодать и сотвори тя Господь светильник народу своему, да избавит его от тьмы нечестия и многобожия. Буди и нам утверждение в вере и благочестии, да явится в нас вера жива и действенна. Якоже некогда через тя воскреси Господь сына благочестивой жены, такожде и ныне чрез ходатайство твое да воскресит Господь души наша умерщвленные грехом. Да очистит и омыет нас, подобие омовению и очищению в водах Иорданских проказы Неемана сирианина. Сотвори тя Господь пророка неложна: зриши бо яко настоящая далече сущая: сего ради, прозрел еси семилетний глад в стране израильтестей и смерть Венадада царя сирийскаго. Умоли Всемилостиваго Бога да подаст нам видение неправд и согрешений наших. Да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения, целомудрия и воздержания. Яко помазав пророче князя Ииуя на царство, испроси правителем нашим мудрость и нелицеприятие. Умоли Всещедраго Бога, отвратити от нас всякий гнев Его, праведно на ны движимый, и сохранити вся грады и веси, от глада, труса, потопа, огня, меча, и от нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, от смертоносныя язвы, даровати же нам вся к жизни временней благопотребная и к вечному спасению полезная. Прослави тя, Господь, пророче и по кончине твоей, яко от прикосновения к честным останкам твоим воскреси мертваго, несомаго на погребение. Подобие и к нам да прикоснется благодать Божия, возставляющая от тли смерти всякое создание, и оживотворит ны к жизни праведной и благочестной. Наипаче же моли Господа, да сподобит всех нас по христианской кончине Небесное Царствие получити, идеже вси праведнии купно с тобою славят Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.