Церковне свято 26 травня: що потрібно зробити в день Олександра, а що – під суворою забороною

Що відомо про святу Глікерію та Олександра

Мучениця Глікерія була родом із Фракії, народилася в сім'ї багатих та знатних батьків. Після їхньої смерті вона зреклася всього мирського і вирішила прийняти мученицький вінець за Христа.

У II столітті було розпочато гоніння на християн, а тому місті, де жила Глікерія, відбувалися жертвопринесення. Вона прийшла до імператора і попросила в нього права їй першою віддати дари ідолам, як дочці знатної людини. Отримавши дозвіл, Глікерія зняла покривало зі своєї голови і оголила хреста Господнього, після чого помолилася Богу про руйнування ідолів.

Мученик Олександр мешкав за правління імператора Максиміана в III столітті і був хоробрим воїном. Він сповідував християнство, тож коли правителі влаштували свято на честь відновлення язичницького храму, чоловік залишився вдома. Імператор бачив мужність Олександра і, посилаючись на юні роки воїна, умовляв його зректися своєї віри. Отримавши відмову, наказав довго мучити християнина, а потім відсікти йому голову.

У це народне свято садять першу гречку, у народі відому як "маївка". Вона рідко приносить добрий урожай.

Головні прикмети цього дня

вбити комара сьогодні - до появи ще більшої кількості;

мало комарів – до кінця травня дощів не буде;

немає комарів - урожай вівса та трави буде мізерним;

птахи почали співати до світанку – до дощу.

26 травня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Василь, Гаврило, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Глікерія, Ірина.