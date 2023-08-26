Церковне свято 26 серпня: що категорично не можна робити і до кого сьогодні молитися
26 серпня православні віряни вшановують пам'ять християнського богослова Максима Сповідника.
Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня - у матеріалі Styler.
Історія свята
Максим Сповідник - богослов, який жив у VII ст. в Константинополі. Він народився в аристократичній сім’ї, в юності вивчав філософію, риторику, граматику, досконало опанував богословською діалектикою.
Богослов вів аскетичний спосіб життя, став відомим завдяки своїй боротьбі з єрессю. Максим Сповідник написав багато богословських трактатів, диспутів, богослужінь та пояснень до молитов.
В давнину традиційно 26 серпня селяни прибирали в сараях і льохах, а також заговорювали сіни та зимові сховища від "лихого ока" і різноманітної нечисті.
Прикмети 26 серпня
- якщо сова ухає всю ніч, значить скоро зміниться погода
- кажанів видно вдень - будуть ранні заморозки
- якщо зранку густий туман, то в лісі вже багато грибів
- червоний місяць - чекайте мокрої погоди
- якщо безвітряна погода, то в наступні кілька днів буде дуже вітряно
- грибів багато в лісі - до багатого врожаю хліба через рік
Що не можна сьогодні робити
- дарувати і приймати в подарунок рушники
- згадувати старі образи і дорікати ними близьким
- працювати з рослинами в саду або в городі
- сумувати і бажати комусь зла
- лаятись і плакати
День ангела сьогодні святкують: Авунда, Євдокія, Іполит, Ірина (Іриней), Конкордія, Ксенія, Максим, Парамон та Тихон.
Головна молитва дня
"Преподобний отче Максиме! Зміцни нашу слабку віру, щоб безсумнівно сподіватися нам на отримання благосердя від Отця Небесного молитвами твоїми.
Випроси турботами своїми у Всемилостивого Бога нашого мир для Церкви Його, під знаменом хреста войовничих, погодження у вірі та одностайність, знищення розколу та непорозуміння, підтримку в благих справах, зцілення для хворих, сумним - розраду, ображеним - заступництво, бідуючим допомогу.
Усім нам, що з вірою в серці прийшли до тебе, допоможи опікою своєю та проханнями до Господа, і усіх нас направ у мирі та покаянні скінчити життя наше земне, Небесного Царства наслідуючи, щоб жити з усіма праведниками, за життя догодившими Господу нашому Ісусу Христу, Якому же личить усяка слава, честь та поклоніння, разом з Його Отцем та Пресвятим і Благим, і Животворний Його Духом, нині і прісно, і на віки віків". Амінь.
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