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Церковный праздник 26 августа: что категорически нельзя делать и к кому сегодня молиться

Суббота 26 августа 2023 06:00
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Церковный праздник 26 августа: что категорически нельзя делать и к кому сегодня молиться Какой церковный праздник 26 августа (фото: freepik)
Автор: Styler

26 августа православные верующие чтят память христианского богослова Максима Исповедника.

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

История праздника

Максим Исповедник - богослов, который жил в VII в. в Константинополе. Он родился в аристократической семье, в юности изучал философию, риторику, грамматику, в совершенстве овладел богословской диалектикой.

Богослов вел аскетический образ жизни, стал известен благодаря своей борьбе с ересью. Максим Исповедник написал много богословских трактатов, диспутов, богослужений и объяснений к молитвам.

В древности традиционно 26 августа крестьяне убирали в сараях и погребах, а также заговаривали сени и зимние хранилища от "лихого глаза" и разнообразной нечисти.

Приметы 26 августа

  • если сова ухает всю ночь, значит скоро изменится погода
  • летучих мышей видно днем - будут ранние заморозки
  • если с утра густой туман, то в лесу уже много грибов
  • красная луна - ждите мокрой погоды
  • если безветренная погода, то в следующие несколько дней будет очень ветрено
  • грибов много в лесу - до богатого урожая хлеба через год

Что нельзя сегодня делать

  • дарить и принимать в подарок полотенца
  • вспоминать старые обиды и упрекать ими близких
  • работать с растениями в саду или в огороде
  • грустить и желать кому-то зла
  • ругаться и плакать

День ангела сегодня празднуют: Авунда, Евдокия, Ипполит, Ирина (Ириней), Конкордия, Ксения, Максим, Парамон и Тихон.

Главная молитва дня

"Преподобный отец Максим! Укрепи нашу слабую веру, чтобы несомненно надеяться нам на получение благосердия от Отца Небесного молитвами твоими.

Выпроси заботами своими у Всемилостивого Бога нашего мир для Церкви Его, под знамением креста воинствующих, согласование в вере и единодушие, уничтожение раскола и недоразумения, поддержку в благих делах, исцеление для больных, печальным - утешение, обиженным - покровительство, нуждающимся помощь.

Всем нам, которые с верою в сердце пришли к тебе, помоги попечением своим и просьбами к Господу, и всех нас направь в мире и покаянии покончить жизнь нашу земную, Небесного Царства подражая, чтобы жить со всеми праведниками, при жизни угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Которому же подобает всякая слава, честь и поклонение, вместе с Его Отцом и Пресвятым, и Благим, и Животворящий Его Духом, ныне и пресно и во веки веков". Аминь.

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники и выходные будут в сентябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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