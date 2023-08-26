Церковный праздник 26 августа: что категорически нельзя делать и к кому сегодня молиться
26 августа православные верующие чтят память христианского богослова Максима Исповедника.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.
История праздника
Максим Исповедник - богослов, который жил в VII в. в Константинополе. Он родился в аристократической семье, в юности изучал философию, риторику, грамматику, в совершенстве овладел богословской диалектикой.
Богослов вел аскетический образ жизни, стал известен благодаря своей борьбе с ересью. Максим Исповедник написал много богословских трактатов, диспутов, богослужений и объяснений к молитвам.
В древности традиционно 26 августа крестьяне убирали в сараях и погребах, а также заговаривали сени и зимние хранилища от "лихого глаза" и разнообразной нечисти.
Приметы 26 августа
- если сова ухает всю ночь, значит скоро изменится погода
- летучих мышей видно днем - будут ранние заморозки
- если с утра густой туман, то в лесу уже много грибов
- красная луна - ждите мокрой погоды
- если безветренная погода, то в следующие несколько дней будет очень ветрено
- грибов много в лесу - до богатого урожая хлеба через год
Что нельзя сегодня делать
- дарить и принимать в подарок полотенца
- вспоминать старые обиды и упрекать ими близких
- работать с растениями в саду или в огороде
- грустить и желать кому-то зла
- ругаться и плакать
День ангела сегодня празднуют: Авунда, Евдокия, Ипполит, Ирина (Ириней), Конкордия, Ксения, Максим, Парамон и Тихон.
Главная молитва дня
"Преподобный отец Максим! Укрепи нашу слабую веру, чтобы несомненно надеяться нам на получение благосердия от Отца Небесного молитвами твоими.
Выпроси заботами своими у Всемилостивого Бога нашего мир для Церкви Его, под знамением креста воинствующих, согласование в вере и единодушие, уничтожение раскола и недоразумения, поддержку в благих делах, исцеление для больных, печальным - утешение, обиженным - покровительство, нуждающимся помощь.
Всем нам, которые с верою в сердце пришли к тебе, помоги попечением своим и просьбами к Господу, и всех нас направь в мире и покаянии покончить жизнь нашу земную, Небесного Царства подражая, чтобы жить со всеми праведниками, при жизни угодившими Господу нашему Иисусу Христу, Которому же подобает всякая слава, честь и поклонение, вместе с Его Отцом и Пресвятым, и Благим, и Животворящий Его Духом, ныне и пресно и во веки веков". Аминь.
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